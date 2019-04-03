Общество

Составлен рейтинг лучших авиакомпаний мираТелеканал 360° 00:40

В составленном TripAdvisor рейтинге лучшей оказалась сингапурская Singapore Airlines. Топ-10 лучших авиакомпаний мира был составлен по отзывам туристом за 2018 год. Пассажиры ценят Singapore Airlines за качественное обслуживание, профессиональный экипаж и новые самолеты.
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с чего всё началось
На первом месте в актуальном рейтинге
 расположилась авиакомпания Singapore Airlines, которую ценят за высокие стандарты обслуживания, вежливость и профессионализм экипажа и авиапарк из новых самолетов.
РБКвчера в 06:05

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Составлен рейтинг лучших авиакомпаний мира

Телеканал 360°00:40

Названы лучшие авиакомпании мира

Известиявчера в 23:40

Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира

Коммерсантъвчера в 13:44

Названы лучшие авиакомпании в мире

РИА Новостивчера в 23:06

Названы лучшие авиакомпании мира

Lenta.ruвчера в 22:22

Названы лучшие авиакомпании в мире

RT на русскомвчера в 23:16

Путешественники назвали лучшие авиакомпании мира

РБКвчера в 06:05
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Происшествия

В Югре расследуют обстоятельства смерти малолетнего ребенка

Назначенная судебно-медицинская экспертиза установит точные причины смерти ребенка, следователи СКР изъяли из больницы всю медицинскую документацию относительно несовершеннолетнего.
Обновлено в 05:01
Общество

Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Футболисты «Зенита» почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге

Обновлено в 06:24
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Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Футбол

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за кричалки в адрес Глушакова

Московский "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 21-го тура чемпионата России по футболу, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:36
Спорт

«Забыл лыжи»: новый позор российских биатлонистов

Биатлонисты сборной России начудили на чемпионате страны — один забыл лыжи, другой патроны, а третий перепутал дорожки.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Футбол

Зобнину вставили пластину в руку после травмы

Журналист Мурад Латипов рассказал о состоянии полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, которому сняли швы после операции на руке.
Обновлено в 06:31
Политика

Суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область

Украинский Конституционный суд разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую в рамках закона о декоммунизации.
Обновлено вчера в 14:01
Политика

Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Политика

Трамп перепутал страну рождения своего отца

Президент США Дональд Трамп ошибочно заявил, что его отец родился в Германии. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Башкирии арестовали бывшего вице-премьера Евгения Гурьева

Обновлено в 06:48
Общество

Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария»

Обновлено в 06:09
Политика

Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября

Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге

По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.
Обновлено вчера в 14:47
Здоровье

Кузбасскую скорую помощь ожидает кардинальная реформация

Предполагается, что подобные меры помогут существенно снизить время ожидания кареты скорой помощи, а следовательно снизить смертность от экстренных патологий.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
Обновлено в 04:57
Политика

Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Экономика

Пять новых налогов предлагают ввести в России

В кодекс планируется внести пять новых глав - об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 03:03
Общество

Петербуржцам могут разрешить жарить шашлыки и барбекю в трех парках

Обновлено в 05:58
Гаджеты

Apple сняла шуточный ролик о создании круглой коробки для пиццы

Обновлено в 06:25
Происшествия

Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта

Обновлено в 04:37
Политика

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией, сообщает ТАСС. Соответствующее постановление ввел кабмин Украины по инициативе МВД.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке

63-летний музыкант и вокалист Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 04:37
Авто

Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки

Семиместный автомобиль стал подключаемым гибридом, способным проезжать исключительно на электротяге 40 километров.
Обновлено вчера в 11:21
Авто

Путин откроет автозавод Mercedes-Benz в Подмосковье

Сегодня, 3 апреля, президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 00:23
Происшествия

В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста

В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".
Обновлено в 02:40
Культура

Как пропал и нашелся «Спаситель мира»

Суть в следующем: сотрудники Лувра в ОАЭ не знают, где находится «Спаситель мира», они фактически потеряли картину.
Обновлено в 06:02
Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала в другой район

Обновлено вчера в 16:22
Космос

Первый полет пилотируемого корабля Boeing CST-100 Starliner перенесли на август

Американский авиастроительный концерн Boeing заявил о переносе первого беспилотного полета пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner с апреля на август 2019 года, сообщает Spaceflight Now.
Обновлено в 05:37
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