Составлен рейтинг лучших авиакомпаний мираТелеканал 360° 00:40

с чего всё началось

В составленном TripAdvisor рейтинге лучшей оказалась сингапурская Singapore Airlines. Топ-10 лучших авиакомпаний мира был составлен по отзывам туристом за 2018 год. Пассажиры ценят Singapore Airlines за качественное обслуживание, профессиональный экипаж и новые самолеты.

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Общество Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.

Энергетика Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.

Футбол «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за кричалки в адрес Глушакова Московский "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 21-го тура чемпионата России по футболу, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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Политика Суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область Украинский Конституционный суд разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую в рамках закона о декоммунизации.

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