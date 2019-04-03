Общество
Составлен рейтинг лучших авиакомпаний мираТелеканал 360° 00:40
В составленном TripAdvisor рейтинге лучшей оказалась сингапурская Singapore Airlines. Топ-10 лучших авиакомпаний мира был составлен по отзывам туристом за 2018 год. Пассажиры ценят Singapore Airlines за качественное обслуживание, профессиональный экипаж и новые самолеты.
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На первом месте в актуальном рейтинге расположилась авиакомпания Singapore Airlines, которую ценят за высокие стандарты обслуживания, вежливость и профессионализм экипажа и авиапарк из новых самолетов.РБКвчера в 06:05
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