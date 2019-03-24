Футбол

Назван стартовый состав сборной России на матч с КазахстаномРЕН ТВ 09:11

Защитник "Ахмата" (г. Грозный) Андрей Семенов и полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев вошли в стартовый состав сборной РФ по футболу на матч второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба российской сборной.
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Станислав Черчесов – о секрете Черышева и прорыве Дзюбы

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Назван стартовый состав сборной России на отборочный матч ЧЕ с Казахстаном

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Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Казахстаном

Sport24.ru08:35

Казахстан — Россия: Гилерме, Дзюба и Ионов — в старте гостей

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Россия разгромила Казахстан: Черышев оформил дубль, Дзюба прервал безголевую серию. Пересматриваем голы

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Семенов и Ахметов в основе: названы составы на матч Казахстан - Россия

РИА Новости08:52

Четыре защитника, Ионов, Оздоев и Дзюба впереди. Новые фамилии в составе сборной России на матч с Казахстаном

Спорт день за днем08:53
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
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Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 18:27
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В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления

После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие

В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».
Обновлено в 18:18
Армия и оружие

Европейские страны предлагают ограничить использование «роботов-убийц»

Три страны Европы планируют выдвинуть инициативу по разработке международного режима контроля за автономными боевыми роботизированными системами, сообщает МИД Бельгии.
Обновлено в 17:42
Музыка

The Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта

Фанаты британской группы The Prodigy смогут принять участие похоронах вокалиста и танцора трио Кита Флинта.
Обновлено вчера в 22:52
Политика

NBC: в Белом доме произошел раскол из-за санкций против Ирана

В администрации президента США Дональда Трампа произошел раскол из-за возможного дальнейшего ужесточения санкций против Ирана, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 17:48
Спорт

Сборная России по стрельбе выиграла медальный зачет чемпионата Европы

Сборная России победила в медальном зачете чемпионата Европы по пулевой стрельбе. Турнир завершился 24 марта в хорватском Осиеке.
Обновлено в 16:08
Космос

В 2019 году планируется вывести на орбиту спутник «Глонасс-К»

Обновлено вчера в 22:58
Политика

Журналистка заметила присутствие Зеленского на ТВ в день тишины

Журналистка издания «Новое время» Кристина Бердинских сообщила, что телеканал «1+1» в день тишины перед выборами президента Украины планирует показывать телепроекты шоумена Владимира Зеленского, который является кандидатом на пост главы государства.
Обновлено в 09:39
Футбол

Польша обыграла Латвию в матче квалификации Евро-2020

Сборная Польши одержала победу над национальной командой Латвии в матче второго тура группового турнира квалификации на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 17:55
Спорт

Тутберидзе впервые поделилась эмоциями после смерти матери

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала откровенное письмо, в котором рассказала о трудностях своей жизни, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:50
Армия и оружие

NI оценило эффективность российского Су-35С

Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
Обновлено в 10:31
Политика

Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором

"Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие

Кедми забраковал попытку США приблизиться к гиперзвуковой скорости ракет России

Обновлено в 09:00
Общество

Дочь маршала Конева решила не судиться с Comedy Woman

Обновлено в 16:38
Политика

Патрушев объяснил политику США в отношении Венесуэлы

Политика Вашингтона в отношении Каракаса основана на желании иметь доступ к дешевой венесуэльской нефти, а экспортировать дорогую сланцевую, что является признаком недобросовестной конкуренции, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Обновлено в 18:25
Политика

Тревожные настроения: все больше россиян готовы принимать участие в протестах

46% россиян отметили, что среди их родных, друзей и коллег доминируют тревожные настроения.
Обновлено вчера в 04:41
Культура

Умер импресарио Виктор Хоххаузер

Обновлено в 15:44
Футбол

Сборная Германии вырвала победу в матче с Голландией

Голы Лероя Зане и Сержа Гнабри позволили Германии повести к перерыву (2:0). Однако во второй половине "оранжевые" резко активизировались и дважды огорчили Мануэля Нойера: отличились Матейс де Лигт и Мемфис Депай.
Обновлено в 17:53
Общество

В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено в 13:04
Политика

В Таиланде открылись избирательные участки на парламентских выборах

Избирательные участки открылись в 8 часов утра (04.00 мск) в Таиланде на первых с 2011 года всеобщих парламентских выборах.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Политика

Песков рассказал о процессе подготовки Путина к публичным мероприятиям

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в ходе подготовки к выступлениям Путин получает новую информацию о ситуации как в стране, так и за рубежом.
Обновлено в 08:00
Технологии

В Петербурге проходят испытания атомного ледокола «Лидер»

Проект корабля был разработан специалистами Центрального конструкторского бюро «Айсберг».В настоящее время известно, что «Лидер» по размерам будет в два раза превышать атомный ледокол «Арктика».
Обновлено в 11:44
Технологии

Warner Music заключил первый в истории музыкальный контракт с нейросетью

Обновлено в 03:08
Экономика

Провайдеры просят не обязывать их заключать договоры на доступ в дома

Провайдеры просят не обязывать их заключать договоры на доступ в дома "МегаФон", МТС, "Вымпелком", "ЭР-Телеком Холдинг" и ассоциация "Ростелесеть" обратились к главе Минкомсвязи Константину Носкову с просьбой поддержать проект о либерализации доступа в многоквартирные дома, "скорректировав позицию" по вопросу поправок.
Обновлено в 17:52
Армия и оружие

Раскрыт секрет появления «маневрирующего боевого блока» над США

Обновлено в 18:28
Экономика

Три в одном: экологические платежи могут объединить в новом фонде

Новый фонд — экологический — предложило создать Минэкономразвития, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено в 17:01
Политика

Минюст США: Мюллер обвинил Россию во взломе почты помощников Клинтон

Министерство юстиции США после изучения доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому вмешательству» заявило, что расследование выявило взлом электронной почты помощников экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон со стороны «подконтрольных России хакеров».
Обновлено в 16:30
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