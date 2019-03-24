Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с КазахстаномРЕН ТВ 09:11
Защитник "Ахмата" (г. Грозный) Андрей Семенов и полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев вошли в стартовый состав сборной РФ по футболу на матч второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба российской сборной.
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