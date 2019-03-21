Назван стартовый состав сборной России на матч с БельгиейГоворит Москва вчера в 14:34

Матч отборочного турнира Евро-2020 года пройдёт в Брюсселе, начало в 22:45 мск.

Спорт день за днем

Назван стартовый состав сборной России на матч с Бельгией

Спорт день за днем

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