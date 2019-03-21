Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с БельгиейГоворит Москва вчера в 14:34
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Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией. Два сюрприза от Черчесова
Спорт день за днемвчера в 14:36
Русская дружина, на старт: семь фактов об отборочном цикле к Евро-2020, которые нужно знать
Tricolor TV Magazineвчера в 04:52
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
Обновлено вчера в 08:13
Культура
Панин уличил Бортко в лицемерии
Обновлено в 02:03
Гаджеты
Sony Xperia XZ3 провалил тест DxOMark. Смартфон уступил даже Sony Xperia XZ Premium
Смартфон уступил в соответствующем рейтинге даже смартфону Sony Xperia XZ Premium, выпущенному в 2017 году, который набрал 83 балла (82 за фото и 84 за видео).
Обновлено в 01:54
Культура
Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства
Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.
Обновлено в 01:22
Спорт
ISU вмешался в конфликт Белл и Лим на чемпионате мира
Обновлено вчера в 16:00
Музыка
Девушка из Японии исполнила «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой
Эмигрант из России, живущий в Токио вместе со своей женой-японкой, записал видеоролик, в котором он играет на гитаре, а его жена поет песню на японском языке на мотив «Миллиона алых роз» российской примадонны.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
Garuda Indonesia передумала покупать 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8
После крушения Boeing 737 MAX 8 эфиопской авиакомпании 10 марта, которая стала второй смертельной катастрофой с участием этого вида лайнеров за пять месяцев, национальная индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia отказалась от покупки 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8. Об этом сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 01:55
Футбол
«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов
Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Грузовик столкнулся с поездом в Липецкой области
В Липецкой области фура столкнулась с грузовым поездом, сообщили 21 марта в управлении МЧС по региону.
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие
Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27
Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 17:38
Гаджеты
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:10
Экономика
Visa и MasterCard захотели лишить денег
В настоящее время главными игроками российского рынка являются международные платежные системы Visa и MasterCard: на них приходится 39,5 и 36 процентов обработанных транзакций соответственно.
Обновлено вчера в 11:48
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за VPN-сервисами и поисковиками
Подведомственное Роскомнадзору госпредприятие "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит проверить, блокируются ли запрещенные сайты поисковиками, VPN-сервисами, прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 02:22
Политика
Лавров обвинил Косово в нежелании нормализовать отношения с Сербией
Во главе самопровозглашенного Косово стоят люди, которые "в грош не ставят" робкие советы Евросоюза о необходимости нормализации отношений с Белградом.
Обновлено в 02:13
Футбол
Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020
Российская футбольная сборная начала отборочный турнир чемпионата Европы с гостевого поражения от Бельгии.
Обновлено вчера в 17:42
Шоу-бизнес
Лолита прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем
В комментарии РИА «Новости» Милявская отметила, что со здоровьем у нее «все отлично» и проблем с ним после концерта в Ростове-на-Дону в четверг не было.
Обновлено вчера в 23:22
Важное за сутки
В Роскачестве рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду
Роскачество представило рекомендации по правильной подготовке и хранению зимней одежды в весенне-летний период.
Обновлено в 01:00
Политика
Россия отказалась от транзита газа через Украину
"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено 20 марта в 10:07
Происшествия
Cadillac за 5,8 миллиона рублей украли на юго-западе Москвы
Принадлежащий организации автомобиль был припаркован на Ломоносовском проспекте, 4, корп. 1. Материальный ущерб составил около 5,8 млн рублей.
Обновлено в 02:01
Спорт
Букмекеры уверены, что Загитова выиграет ЧМ в Сайтаме
Обновлено в 01:56
Авто
В России стартовали продажи топовой версии внедорожника Haval H9
В России стартовали продажи новой топовой версии внедорожника Haval H9.
Обновлено вчера в 10:46
Экономика
В России снизился статистический уровень бедности
Число жителей России с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году составило 18,9 млн, в то время как в 2017 году — 19,3 млн, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 20:00
Здоровье
В Челябинске скорая 3,5 часа не ехала к девочке с температурой 40
В Челябинске мать три с половиной часа ждала, когда скорая помощь приедет к ее дочери, у которой температура поднялась до 40 градусов.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Участница «Дома-2» обидела Бузову и довела ее до слез
Участница «Дома-2» Ира Пинчук находится не в лучших отношениях с ведущей шоу Ольгой Бузовой.
Обновлено вчера в 11:13
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В полицейскую будку возле консульства РФ в Афинах бросили гранату
Двое неизвестных на мотоцикле ночью в пятницу, 22 марта, бросили гранату в полицейскую будку возле российского консульства в Афинах, сообщили в посольстве РФ в Греции.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прятала от Петросяна и суда 25 миллионов рублей
Обновлено вчера в 06:17
Шоу-бизнес
Невзоров предложил заменить в мавзолее Ленина на Началову
Российский журналист и репортер Александр Невзоров прокомментировал шумиху вокруг смерти и похорон популярной певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 09:35
Кино
Звезда «Игры престолов» перенесла инсульт в 24 года
Кларк перенесла две операции на головном мозге.
Обновлено в 01:23
Политика
Зеленский выступил против притеснения русского языка на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране.
Обновлено вчера в 23:27