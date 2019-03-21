Назван стартовый состав сборной России на матч с БельгиейГоворит Москва 14:34

Матч отборочного турнира Евро-2020 года пройдёт в Брюсселе, начало в 22:45 мск.

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Назван стартовый состав сборной России на матч с Бельгией

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Происшествия ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.

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Авто Кроссовер Porsche Cayenne Coupe представлен официально Компания Porsche представила в Штутгарте новый купеобразный кроссовер Cayenne Coupe.

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Происшествия Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Замминистра Минэкономразивтия Оксана Тарасенко сообщила, что глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку.

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Политика Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

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