Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с БельгиейГоворит Москва вчера в 14:34
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Русская дружина, на старт: семь фактов об отборочном цикле к Евро-2020, которые нужно знать
Tricolor TV Magazineвчера в 04:52
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
США намерены поставить Тайваню партию истребителей F-16
Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в конфиденциальном порядке одобрила запрос Тайваня о поставке более 60 американских истребителей F-16 производства компании Lockheed Martin.
Обновлено в 00:18
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Министрам рекомендовали публично хвалить подчиненных
Минтруд разрабатывает методику нематериальной мотивации чиновников, в которой министрам и губернаторам дадут рекомендации хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять другими способами, но без использования денег.
Обновлено вчера в 14:00
Кино
В фильме «Сердце Пармы» снимутся Евгений Миронов и Федор Бондарчук
Как сообщил продюсер фильма Игорь Толстунов, к проекту присоединятся звезды российского кино - Евгений Миронов и Федор Бондарчук.
Обновлено в 00:52
Хоккей
Первый хет-трик Барбашёва в НХЛ помог «Сент-Луису» победить «Детройт»
По окончании игры Барбашёв, который довел количество своих голов в текущем сезоне НХЛ до 12, был признан первой звездой матча.
Обновлено в 00:48
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого
Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено вчера в 14:40
Экономика
Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.
Обновлено вчера в 04:55
Политика
Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом
Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.
Обновлено в 00:48
Происшествия
УМВД проводит проверку после убийства тигра под Хабаровском
В Хабаровском крае полиция проводит проверку после убийства тигра, который забрался в сарай к местному жителю и задрал корову.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Ядерная спецгруппа Британии приведена в готовность из-за Brexit
Британские военные привели в состояние повышенной готовности спецгруппу в ядерном бункере, принадлежащем министерству обороны страны.
Обновлено вчера в 17:54
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Белый дом отказался предоставить демократам переговоры Трампа и Путина
Белый дом отклонил запрос от демократов, которые просили предоставить документы, касающиеся переговоров между президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Обновлено в 00:39
Наука
Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»
Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
Обновлено вчера в 05:16
Происшествия
В Зеленограде пять извергов изнасиловали 13-летнюю школьницу
Днем 21 марта в Зеленограде 13-летняя девочка шла в школу. Возле местной детской поликлиники на несовершеннолетнюю напали пять насильников.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Главный томский пристав растратил деньги сотрудников
Главного судебного пристава Томской области заподозрили в присвоении денег – он растратил не менее 700 тысяч рублей, предназначенных для премирования сотрудников, сообщил СУ СК области.
Обновлено в 01:15
Экономика
МЭР отметило рост годовой динамики российской экономики
Ускорился рост промышленного производства до 4,1 процента с 1,1 процента в январе.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Токио
В международном аэропорту Нарита, который находится недалеко от Токио, произошел инцидент с участием двух грузовых самолетов.
Обновлено вчера в 23:45
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»
"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено вчера в 13:49
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в ночь с четверга на пятницу в ряде стран мира.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max
Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.
Обновлено в 00:29
Политика
Венгрия получит российский газ в обход Украины
Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.
Обновлено вчера в 23:25
Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными
Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено вчера в 15:48
Экономика
«Русагро» проверяет, могла ли покупка долга «Солнечных продуктов» нарушить санкции ЕС
"Русагро" проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить, могли ли финансовые условия, связанные с покупкой долга "Солнечных продуктов", непреднамеренно нарушить санкции Евросоюза в отношении России, говорится в сообщении "Русагро".
Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Марат Башаров официально развелся с женой
В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Транспорт
ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными
Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:29