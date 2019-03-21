Назван стартовый состав сборной России на матч с БельгиейГоворит Москва вчера в 14:34

Матч отборочного турнира Евро-2020 года пройдёт в Брюсселе, начало в 22:45 мск.

Спорт день за днем

Назван стартовый состав сборной России на матч с Бельгией

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Политика Белый дом отказался предоставить демократам переговоры Трампа и Путина Белый дом отклонил запрос от демократов, которые просили предоставить документы, касающиеся переговоров между президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Происшествия В Зеленограде пять извергов изнасиловали 13-летнюю школьницу Днем 21 марта в Зеленограде 13-летняя девочка шла в школу. Возле местной детской поликлиники на несовершеннолетнюю напали пять насильников.

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Политика Венгрия получит российский газ в обход Украины Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.

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