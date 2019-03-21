Футбол

Назван стартовый состав сборной России на матч с БельгиейГоворит Москва вчера в 14:34

Матч отборочного турнира Евро-2020 года пройдёт в Брюсселе, начало в 22:45 мск.
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Бельгия — Россия: стали известны стартовые составы

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Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией

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Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией

Life.ruвчера в 14:50

Бельгия — Россия: Э. Азар, Мертенс и Батшуайи — в атаке хозяев

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Азар – в стартовом составе сборной Бельгии на матч против России

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Куртуа и Эден Азар - в старте сборной Бельгии на матч с Россией

Спорт-Экспрессвчера в 14:31

Русская дружина, на старт: семь фактов об отборочном цикле к Евро-2020, которые нужно знать

Tricolor TV Magazineвчера в 04:52
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Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
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США намерены поставить Тайваню партию истребителей F-16

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в конфиденциальном порядке одобрила запрос Тайваня о поставке более 60 американских истребителей F-16 производства компании Lockheed Martin.
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Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

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Общество

Министрам рекомендовали публично хвалить подчиненных

Минтруд разрабатывает методику нематериальной мотивации чиновников, в которой министрам и губернаторам дадут рекомендации хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять другими способами, но без использования денег.
Обновлено вчера в 14:00
Кино

В фильме «Сердце Пармы» снимутся Евгений Миронов и Федор Бондарчук

Как сообщил продюсер фильма Игорь Толстунов, к проекту присоединятся звезды российского кино - Евгений Миронов и Федор Бондарчук.
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Хоккей

Первый хет-трик Барбашёва в НХЛ помог «Сент-Луису» победить «Детройт»

По окончании игры Барбашёв, который довел количество своих голов в текущем сезоне НХЛ до 12, был признан первой звездой матча.
Обновлено в 00:48
Футбол

Аленичев сохранит пост главного тренера ФК «Енисей» до конца сезона

Обновлено в 00:50
Общество

Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого

Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено вчера в 14:40
Экономика

Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:35
Политика

Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.
Обновлено вчера в 04:55
Политика

Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом

Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.
Обновлено в 00:48
Происшествия

УМВД проводит проверку после убийства тигра под Хабаровском

В Хабаровском крае полиция проводит проверку после убийства тигра, который забрался в сарай к местному жителю и задрал корову.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

Ядерная спецгруппа Британии приведена в готовность из-за Brexit

Британские военные привели в состояние повышенной готовности спецгруппу в ядерном бункере, принадлежащем министерству обороны страны.
Обновлено вчера в 17:54
Общество

Врио губернатора Челябинской области приехал на Коркинский разрез

Обновлено в 00:16
Спорт

Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене

Обновлено вчера в 12:43
Политика

Белый дом отказался предоставить демократам переговоры Трампа и Путина

Белый дом отклонил запрос от демократов, которые просили предоставить документы, касающиеся переговоров между президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Обновлено в 00:39
Наука

Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»

Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
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Происшествия

В Зеленограде пять извергов изнасиловали 13-летнюю школьницу

Днем 21 марта в Зеленограде 13-летняя девочка шла в школу. Возле местной детской поликлиники на несовершеннолетнюю напали пять насильников.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Главный томский пристав растратил деньги сотрудников

Главного судебного пристава Томской области заподозрили в присвоении денег – он растратил не менее 700 тысяч рублей, предназначенных для премирования сотрудников, сообщил СУ СК области.
Обновлено в 01:15
Экономика

МЭР отметило рост годовой динамики российской экономики

Ускорился рост промышленного производства до 4,1 процента с 1,1 процента в январе.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия

Два самолета столкнулись в аэропорту Токио

В международном аэропорту Нарита, который находится недалеко от Токио, произошел инцидент с участием двух грузовых самолетов.
Обновлено вчера в 23:45
Энергетика

«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»

"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено вчера в 13:49
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в ночь с четверга на пятницу в ряде стран мира.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max

Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.
Обновлено в 00:29
Политика

Венгрия получит российский газ в обход Украины

Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.
Обновлено вчера в 23:25
Интернет

Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными

Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено вчера в 15:48
Экономика

«Русагро» проверяет, могла ли покупка долга «Солнечных продуктов» нарушить санкции ЕС

"Русагро" проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить, могли ли финансовые условия, связанные с покупкой долга "Солнечных продуктов", непреднамеренно нарушить санкции Евросоюза в отношении России, говорится в сообщении "Русагро".
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Марат Башаров официально развелся с женой

В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.
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Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Транспорт

ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными

Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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