Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с БельгиейГоворит Москва 14:34
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Русская дружина, на старт: семь фактов об отборочном цикле к Евро-2020, которые нужно знать
Tricolor TV Magazine04:52
Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией. Два сюрприза от Черчесова
Спорт день за днем14:36
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Шоу-бизнес
Башаров официально развелся с женой
Обновлено в 08:52
Интернет
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Кино
Сотни человек пришли проститься с режиссером Марленом Хуциевым
Сотни человек пришли в московский Дом кино, чтобы проститься с режиссером Марленом Хуциевым, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 06:51
Единоборства
Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова
Как сообщает креативный продюсер «Матч ТВ» Бостанов, бой пройдёт 7 сентября текущего года.
Обновлено в 19:30
Армия и оружие
Ядерная спецгруппа Британии приведена в готовность из-за Brexit
Британские военные привели в состояние повышенной готовности спецгруппу в ядерном бункере, принадлежащем министерству обороны страны.
Обновлено в 17:54
Экономика
ВТБ требует взыскать с бывших владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей
Ходатайство подано 30 января 2019 года. Банк просит привлечь ответчиков к субсидиарной ответственности и взыскать с них 249,2 млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Экономика
Финансовое здоровье «Мерси Агро» подкосили просчеты проекта и чужая дешевая свинина
О проблемах предприятия кулуарно известно давно — бизнес-модель с продажей по сниженным ценам больших кусков свинины с минимальной обработкой вызвала понимание далеко не у всех островитян.
Обновлено в 18:47
Общество
МВД России сократило перечень опасных пород собак
Министерство внутренних дел России приняло решение о сокращении до 13 пунктов перечня пород собак, выгул которых запретят без намордников и поводков.
Обновлено в 15:37
Происшествия
Житель хабаровского села застрелил амурского тигра
Как сообщили агентству РИА Новости в центре «Амурский тигр», житель посёлка Золотой услышал рёв коровы в сарае, а затем обнаружил тигра.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Экономика
Бюджет Росмолодежи «подскочил» более чем в семь раз
Бюджет Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) увеличен в семь раз — с 379 млн рублей в 2018 году до 2,7 млрд — в 2019-м.
Обновлено в 10:43
Спорт
Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира
Российский фигурист Михаил Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:46
Экономика
Победители международных школьных олимпиад получат до 1 млн рублей
Указом устанавливается, что победителям международных олимпиад премии за золотую медаль выплачиваются в размере 1 миллиона рублей, за серебряную медаль – в размере 500 тысяч рублей, за бронзовую медаль – в размере 400 тысяч рублей.
Обновлено в 08:46
Здоровье
В ВОЗ напомнили о необходимости мыть руки после туалета
Координатор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон напомнил о необходимости мыть руки после посещения туалета.
Обновлено в 20:21
Экономика
Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 году
Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах РФ в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив 42,1 тыс. рублей.
Обновлено в 09:22
Политика
Венгрия договорилась с Газпромом о поставках газа в обход Украины
Венгрия в 2020 году будет продолжать получать газ от российского Газпрома даже если Москва и Киев не договорятся о продлении контракта на транзит топлива через Украину.
Обновлено в 19:16
Политика
Джимми Картер признан самым долгоживущим среди президентов США
Джимми Картер прожил более 94 лет и 172 дней, став самым долгоживущим среди президентов США.
Обновлено в 19:14
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Финансы
Резервный фонд правительства пополнят на 102,8 млрд рублей
Кабмин поручил Минфину пополнить резервный фонд правительства на 102,8 млрд рублей неиспользованных бюджетных средств.
Обновлено в 13:34
Гаджеты
Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 7
Компания Microsoft анонсировала прекращение поддержки для пользователей своей операционной системы Windows 7. Сообщение об этом размещено 21 марта в официальном блоге компании.
Обновлено в 12:33
Гаджеты
Тимати уличили в продаже наушников с AliExpress
Обновлено в 20:14
Футбол
Черчесов: Разнос в раздевалке не устроил
Обновлено в 18:33
Шоу-бизнес
Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону
Советская, украинская и российская поп-певица Лолита (Лолита Мелявская) после концерта в Ростове-на-Дону начала терять сознание, пишет сайт kp.ru со ссылкой на канал Baza в телеграме.
Обновлено в 17:58
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Фенербахче» в битве лидеров Евролиги
ЦСКА обыграл "Фенербахче" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 70:68.
Обновлено в 15:07
Экономика
Минкульт поменял руководство дирекции после проверки Счетной палаты
Министерство культуры России по результатам проверки Счетной палаты сменило руководство дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.
Обновлено в 12:49
Музыка
Девушка из Японии исполнила «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой
Эмигрант из России, живущий в Токио вместе со своей женой-японкой, записал видеоролик, в котором он играет на гитаре, а его жена поет песню на японском языке на мотив «Миллиона алых роз» российской примадонны.
Обновлено в 19:02