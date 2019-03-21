Назван стартовый состав сборной России на матч с БельгиейГоворит Москва 14:34

Матч отборочного турнира Евро-2020 года пройдёт в Брюсселе, начало в 22:45 мск.

Спорт день за днем

Назван стартовый состав сборной России на матч с Бельгией

Спорт день за днем

Интернет Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.

Кино Умерла актриса Маргарита Жарова Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Кино Сотни человек пришли проститься с режиссером Марленом Хуциевым Сотни человек пришли в московский Дом кино, чтобы проститься с режиссером Марленом Хуциевым, сообщает "Интерфакс".

Единоборства Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова Как сообщает креативный продюсер «Матч ТВ» Бостанов, бой пройдёт 7 сентября текущего года.

Армия и оружие Ядерная спецгруппа Британии приведена в готовность из-за Brexit Британские военные привели в состояние повышенной готовности спецгруппу в ядерном бункере, принадлежащем министерству обороны страны.

Экономика ВТБ требует взыскать с бывших владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей Ходатайство подано 30 января 2019 года. Банк просит привлечь ответчиков к субсидиарной ответственности и взыскать с них 249,2 млрд рублей.

Экономика Финансовое здоровье «Мерси Агро» подкосили просчеты проекта и чужая дешевая свинина О проблемах предприятия кулуарно известно давно — бизнес-модель с продажей по сниженным ценам больших кусков свинины с минимальной обработкой вызвала понимание далеко не у всех островитян.

Общество МВД России сократило перечень опасных пород собак Министерство внутренних дел России приняло решение о сокращении до 13 пунктов перечня пород собак, выгул которых запретят без намордников и поводков.

Происшествия Житель хабаровского села застрелил амурского тигра Как сообщили агентству РИА Новости в центре «Амурский тигр», житель посёлка Золотой услышал рёв коровы в сарае, а затем обнаружил тигра.

Происшествия Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство» В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.

Экономика Бюджет Росмолодежи «подскочил» более чем в семь раз Бюджет Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) увеличен в семь раз — с 379 млн рублей в 2018 году до 2,7 млрд — в 2019-м.

Спорт Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира Российский фигурист Михаил Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Экономика Победители международных школьных олимпиад получат до 1 млн рублей Указом устанавливается, что победителям международных олимпиад премии за золотую медаль выплачиваются в размере 1 миллиона рублей, за серебряную медаль – в размере 500 тысяч рублей, за бронзовую медаль – в размере 400 тысяч рублей.

Здоровье В ВОЗ напомнили о необходимости мыть руки после туалета Координатор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон напомнил о необходимости мыть руки после посещения туалета.

Экономика Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 году Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах РФ в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив 42,1 тыс. рублей.

Политика Венгрия договорилась с Газпромом о поставках газа в обход Украины Венгрия в 2020 году будет продолжать получать газ от российского Газпрома даже если Москва и Киев не договорятся о продлении контракта на транзит топлива через Украину.

Политика Джимми Картер признан самым долгоживущим среди президентов США Джимми Картер прожил более 94 лет и 172 дней, став самым долгоживущим среди президентов США.

Происшествия Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.

Финансы Резервный фонд правительства пополнят на 102,8 млрд рублей Кабмин поручил Минфину пополнить резервный фонд правительства на 102,8 млрд рублей неиспользованных бюджетных средств.

Гаджеты Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 7 Компания Microsoft анонсировала прекращение поддержки для пользователей своей операционной системы Windows 7. Сообщение об этом размещено 21 марта в официальном блоге компании.

Шоу-бизнес Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону Советская, украинская и российская поп-певица Лолита (Лолита Мелявская) после концерта в Ростове-на-Дону начала терять сознание, пишет сайт kp.ru со ссылкой на канал Baza в телеграме.

Экономика Минкульт поменял руководство дирекции после проверки Счетной палаты Министерство культуры России по результатам проверки Счетной палаты сменило руководство дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.