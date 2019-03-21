Футбол

Назван стартовый состав сборной России на матч с БельгиейГоворит Москва 14:34

Матч отборочного турнира Евро-2020 года пройдёт в Брюсселе, начало в 22:45 мск.
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Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией

Матч ТВ14:27

Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией

Life.ru14:50

Бельгия — Россия: стали известны стартовые составы

Sport24.ru14:36

Гильерме и Ахметов - в старте сборной России на матч с Бельгией

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Бельгия — Россия: Дзюба, Гилерме и Жирков начнут матч с первых минут

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Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией. Два сюрприза от Черчесова

Спорт день за днем14:36

Русская дружина, на старт: семь фактов об отборочном цикле к Евро-2020, которые нужно знать

Tricolor TV Magazine04:52
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В Амстердаме запретят экскурсии в квартал красных фонарей

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Вашингтон может приостановить подготовку к поставкам Анкаре истребителей F-35, что будет определённым сигналом для турецкой стороны.
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Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого

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США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
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Политика

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Соединенные штаты Америки ввели санкции против двух китайских транспортных компаний.
Обновлено в 14:08
Общество

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Политика

Рогозин пообещал наказать клеветников

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Политика

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Срок действия подписанных в 2009 году между «Газпромом» и «Нафтогазом» двух контрактов о поставках и транзите газа через территорию страны в Европу истекает в конце 2019 года.
Обновлено в 15:55
Общество

Российская и китайская части моста через Амур соединились

Российский специалисты завершили строительные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур, который соединит Россию и Китай, передает ФАН.
Обновлено в 02:29
Игры

Microsoft выпустит дешевую приставку Xbox без оптического привода

Корпорация Microsoft разрабатывает вариант игровой приставки Xbox без привода для оптических дисков, сообщает ресурс Windows Central.
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Политика

Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
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Происшествия

В Росгвардии объяснили инцидент с голым мужчиной в Третьяковке

Что же касается бездействия сотрудников Росгвардии, в пресс-службе объяснили, что у них не было физической и юридической возможности остановить правонарушителя, поскольку в их задачу входит только обеспечение безопасности у входа в Третьяковку.
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На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
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Общество

МВД сократило список опасных пород собак

В МВД сократили список опасных пород собак. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Обновлено в 14:53
Экономика

Финансовое здоровье «Мерси Агро» подкосили просчеты проекта и чужая дешевая свинина

О проблемах предприятия кулуарно известно давно — бизнес-модель с продажей по сниженным ценам больших кусков свинины с минимальной обработкой вызвала понимание далеко не у всех островитян.
Обновлено в 18:47
Политика

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Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
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Единоборства

Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова

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Футбол

Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие

Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль

Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Вчера вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятие «Авиастар-СП» сорвало соглашение на поставку в 2018 году трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
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Минприроды оценило стоимость природных ресурсов России в 6 трлн рублей

Согласно оценке ведомства, стоимость древесных лесных ресурсов России составила 5,52 трлн рублей, поверхностных и подземных вод — 486 млрд рублей, ресурсов животного мира — 640,6 млн рублей.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»

В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
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Финансы

Минфин поменял формат ОФЗ для населения

Со второго квартала 2019 года изменится формат выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н).
Обновлено в 19:43
Футбол

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"Манчестер Юнайтед" разрешил защитнику Маркосу Рохо тренироваться с "Эстудиантесом", сообщает пресс-служба аргентинского клуба.
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Труп пропавшей девушки нашли на козырьке подъезда в Самаре

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Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
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Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.
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Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
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