Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с БельгиейГоворит Москва 14:34
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией. Два сюрприза от Черчесова
Спорт день за днем14:36
Русская дружина, на старт: семь фактов об отборочном цикле к Евро-2020, которые нужно знать
Tricolor TV Magazine04:52
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 20:17, Ашберн
Общество
В Амстердаме запретят экскурсии в квартал красных фонарей
В Амстердаме запретят любые экскурсии по кварталу красных фонарей – об этом сообщил прессе городской муниципалитет.
Обновлено в 10:31
Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
США пригрозили Турции отменой поставок истребителей F-35
Вашингтон может приостановить подготовку к поставкам Анкаре истребителей F-35, что будет определённым сигналом для турецкой стороны.
Обновлено в 05:50
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого
Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Политика
США ввели санкции против двух китайских транспортных компаний
Соединенные штаты Америки ввели санкции против двух китайских транспортных компаний.
Обновлено в 14:08
Общество
Москва открывает доступ к библиотеке МЭШ по всему миру
По словам мэра, доступными для всех планируется сделать электронные сценарии уроков, интерактивные приложения, пособия и тесты, разработанные учителями.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Ядерная спецгруппа Британии приведена в готовность из-за Brexit
Британские военные привели в состояние повышенной готовности спецгруппу в ядерном бункере, принадлежащем министерству обороны страны.
Обновлено в 17:54
Политика
Рогозин пообещал наказать клеветников
Обновлено в 10:55
Политика
«Газпром» дал Венгрии гарантии поставок газа после 2019 года
Срок действия подписанных в 2009 году между «Газпромом» и «Нафтогазом» двух контрактов о поставках и транзите газа через территорию страны в Европу истекает в конце 2019 года.
Обновлено в 15:55
Общество
Российская и китайская части моста через Амур соединились
Российский специалисты завершили строительные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур, который соединит Россию и Китай, передает ФАН.
Обновлено в 02:29
Игры
Microsoft выпустит дешевую приставку Xbox без оптического привода
Корпорация Microsoft разрабатывает вариант игровой приставки Xbox без привода для оптических дисков, сообщает ресурс Windows Central.
Обновлено в 08:09
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В Росгвардии объяснили инцидент с голым мужчиной в Третьяковке
Что же касается бездействия сотрудников Росгвардии, в пресс-службе объяснили, что у них не было физической и юридической возможности остановить правонарушителя, поскольку в их задачу входит только обеспечение безопасности у входа в Третьяковку.
Обновлено в 12:55
Здоровье
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено в 11:53
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
В МВД сократили список опасных пород собак. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Обновлено в 14:53
Экономика
Финансовое здоровье «Мерси Агро» подкосили просчеты проекта и чужая дешевая свинина
О проблемах предприятия кулуарно известно давно — бизнес-модель с продажей по сниженным ценам больших кусков свинины с минимальной обработкой вызвала понимание далеко не у всех островитян.
Обновлено в 18:47
Политика
Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме
Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
Обновлено в 17:44
Единоборства
Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова
Как сообщает креативный продюсер «Матч ТВ» Бостанов, бой пройдёт 7 сентября текущего года.
Обновлено в 19:30
Футбол
Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие
Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль
Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Вчера вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятие «Авиастар-СП» сорвало соглашение на поставку в 2018 году трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
Обновлено в 18:24
Экономика
Минприроды оценило стоимость природных ресурсов России в 6 трлн рублей
Согласно оценке ведомства, стоимость древесных лесных ресурсов России составила 5,52 трлн рублей, поверхностных и подземных вод — 486 млрд рублей, ресурсов животного мира — 640,6 млн рублей.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Финансы
Минфин поменял формат ОФЗ для населения
Со второго квартала 2019 года изменится формат выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н).
Обновлено в 19:43
Футбол
«МЮ» разрешил Рохо тренироваться с «Эстудиантесом»
"Манчестер Юнайтед" разрешил защитнику Маркосу Рохо тренироваться с "Эстудиантесом", сообщает пресс-служба аргентинского клуба.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Политика
Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 16:44
Политика
Трамп обвинил Украину в заговоре против США
Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Общество
Россияне останутся без огородов на майские праздники
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06