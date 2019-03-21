Назван стартовый состав сборной России на матч с БельгиейГоворит Москва вчера в 14:34

Матч отборочного турнира Евро-2020 года пройдёт в Брюсселе, начало в 22:45 мск.

Спорт день за днем

Назван стартовый состав сборной России на матч с Бельгией

Происшествия Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.

Политика Андрей Чибис стал врио главы Мурманской области Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона, сообщила пресс-служба Кремля.

Авто Skoda Octavia четвертого поколения представят уже в 2019 году Председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер, выступая на пресс-конференции, посвящённой результатам 2018 года и планам на ближайшее будущее, сообщил, что новая Skoda Octavia будет представлена уже в 2019-м году.

Шоу-бизнес На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.

Общество Минтруд велел министрам и губернаторам чаще хвалить подчиненных В ведомстве полагают, что похвала и другие способы нематериального поощрения повысят эффективность работы чиновников и сделают государственную службу более привлекательной для потенциальных кадров.

Политика Зеленский выступил против притеснения русского языка на Украине Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране.

Общество В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.

Футбол Россия проиграла Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020 Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 3:1 в первом матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020.

Политика Венгрия получит российский газ в обход Украины Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.

Происшествия На серверах МВД произошел масштабный сбой В результате масштабного сбоя на серверах перестали быть доступны для пользователей официальные сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других структур министерства.

Общество Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.

Политика Белый дом отказался предоставить демократам переговоры Трампа и Путина Белый дом отклонил запрос от демократов, которые просили предоставить документы, касающиеся переговоров между президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Политика США намерены поставить Тайваню партию истребителей F-16 Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в конфиденциальном порядке одобрила запрос Тайваня о поставке более 60 американских истребителей F-16 производства компании Lockheed Martin.

Политика Летом ООН озвучит решение по арктической заявке России Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.

Авто Официально рассекречен кроссовер Porsche Cayenne Coupe Компания Porsche поделилась первым дизайн-скетчем кубеобразного варианта модели Cayenne.

Происшествия Дело о хищении завели против главного судебного пристава Томской области В настоящее время фигуранта дела допрашивают, проводятся обыски на его рабочем месте.

Общество Прокуратура Черногории требует максимального срока для подозреваемых в подготовке путча россиян Спецпрокуратура Черногории потребовала максимально строгого наказания для двух россиян, подозреваемых в подготовке путча осенью 2016 года.

Шоу-бизнес Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.

Политика Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.

Политика Евросоюз отказался признавать Голанские высоты частью Израиля Евросоюз не признает Голанские высоты частью Израиля, заявила 21 марта представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич, комментируя решение президента США Дональда Трампа признать Голаны израильской территорией.

Происшествия При взрыве на химзаводе в Китае погибли шесть человек При взрыве на химическом заводе на востоке Китая погибли шесть человек, ранения получили 30. Об этом сообщает AFP со ссылкой на власти.

Армия и оружие Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».

Гаджеты Intel впервые показала свою дискретную видеокарту В рамках мероприятия Game Developers Conference 2019, которое сейчас проходит в США, компания Intel представила свои новые решения.

Политика Порт Находки отверг обвинения в нарушении санкций против КНДР Ранее США назвали два российских порта — Владивосток и Находку — точками назначения для судов, нарушающих международные санкции, введенные в отношении КНДР.

Политика Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.