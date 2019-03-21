Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с БельгиейГоворит Москва вчера в 14:34
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией. Два сюрприза от Черчесова
Спорт день за днемвчера в 14:36
Русская дружина, на старт: семь фактов об отборочном цикле к Евро-2020, которые нужно знать
Tricolor TV Magazineвчера в 04:52
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено вчера в 08:15
Финансы
Эксперт назвал рубль крайне недооцененной валютой
Нарек Авакян, начальник отдела инвестиций "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Фундаментально рубль сейчас по-прежнему выглядит крайне недооцененным.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Александр Бубнов: «У Бельгии слишком классная команда»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча между Бельгией и Россией (3:1). Тактика, выбранная Станиславом Черчесовым, меня не удивила.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
В Москве грабитель напал на отделение банка, не работающее с наличными
Неизвестный в маске ворвался в московский банк, угрожая пистолетом, потребовал деньги, но, узнав, что отделение не работает с наличными, скрылся ни с чем, рассказали в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 00:59
Футбол
Кирьяков: «Специалисты предсказывали у Дзюбы спад. Он наступил»
Бывший игрок сборной России и немецкого «Карлсруэ» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (1:3) в матче первого тура отборочного турнира Евро-2020 в группе I.
Обновлено в 01:00
Политика
Bloomberg сообщил о возможной продаже США Тайваню 60 истребителей F-16
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX
Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
Обновлено в 00:35
Общество
Названы регионы РФ, лидирующие по скорости трудоустройства безработных
Эксперты назвали регионы, в которых можно быстрее всего найти работу в России.
Обновлено в 01:28
Общество
Правительство утвердило новые правила целевого обучения
Правительство России утвердило новые правила целевого обучения в высших и средних учебных заведениях, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 02:24
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа в 2020 году, даже если "Газпром" и "Нафтогаз" не смогут согласовать транзит газа через Украину.
Обновлено вчера в 20:26
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились
Сегодня, 20 марта, стало известно о том, что мировые цены на нефть постепенно снижаются. Об этом пишет RT со ссылкой на данные торгов.
Обновлено 20 марта в 01:35
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире
Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено в 01:03
Политика
Пушков назвал США главным похоронщиком международного права
Российский сенатор раскритиковал намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что является еще одним примером несоблюдения международного права с американской стороны, как и в случае с нарушениями резолюций ООН по Иерусалиму, отметил Пушков.
Обновлено вчера в 18:57
Гаджеты
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
В полицейскую будку возле консульства России в Афинах бросили гранату
В полицейскую будку возле здания консульского отдела российского посольства в Афинах в ночь на пятницу неизвестные бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:35
Политика
Лавров обвинил Косово в нежелании нормализовать отношения с Сербией
Во главе самопровозглашенного Косово стоят люди, которые "в грош не ставят" робкие советы Евросоюза о необходимости нормализации отношений с Белградом.
Обновлено в 02:13
Хоккей
Кучеров помог «Тампе» обыграть «Каролину»
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Из-за лжеминеров в Петербурге эвакуировали почти 24 тысячи человек
В городе осмотрели 662 объекта инфраструктуры В четверг, 21 марта, в Санкт-Петербурге из-за лжеминеров эвакуировали почти 24 тысячи человек.
Обновлено в 02:27
Экономика
ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь»
Банк России приказом от 21 марта 2019 года отозвал у страховой компании "АСКО-Жизнь" лицензию на осуществление добровольного страхования жизни.
Обновлено в 02:16
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Футбол
Белорусы разгромно уступили голландцам в квалификации Евро-2020
В гостях подопечные Игоря Криушенко потерпели разгромное поражение от голландцев 0:4.
Обновлено вчера в 18:10
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за VPN-сервисами и поисковиками
Подведомственное Роскомнадзору госпредприятие "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит проверить, блокируются ли запрещенные сайты поисковиками, VPN-сервисами, прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 02:22
Спорт
Букмекеры уверены, что Загитова выиграет ЧМ в Сайтаме
Обновлено в 01:56
Культура
Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства
Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.
Обновлено в 01:22
Здоровье
В Казани хирурги удалили девочке гигантскую опухоль
В Казани девочке из Кировской области удалили опухоль весом 4 килограмма.
Обновлено вчера в 07:07
Энергетика
«Газпром» признал СПГ своим основным конкурентом
Одной из основных угроз положению «Газпрома» в Европе станет резко возросшая конкуренция с СПГ, следует из анализа европейского рынка, опубликованного компанией.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Житель хабаровского села застрелил тигра, напавшего на корову
Житель поселка Золотой в Хабаровском крае застрелил тигра, который забрался к нему в сарай и задрал корову, сообщил в четверг центр "Амурский тигр".
Обновлено вчера в 08:30
Общество
Синоптики ждут жаркий конец лета в Петербурге и Ленобласти
Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие месяцы в России: Петербург получит жаркий конец лета, следует из данных на сайте ведомства, размешенных 21 марта.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
В Томске главного судебного пристава заподозрили в растрате
Главного судебного пристава подозревают в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.
Обновлено в 02:08