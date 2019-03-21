Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с БельгиейГоворит Москва 14:34
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Политика
Почему губернатор Мурманской области Ковтун ушла в отставку
Ковтун, работавшая в регионе еще в советское время, была назначена исполняющим обязанности губернатора Мурманской области в 2012 году указом президента России Дмитрия Медведева.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман
В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.
Обновлено в 09:30
Общество
Врио главы Забайкалья заплакал после вопроса многодетной матери
Врио главы Забайкалья Александр Осипов едва сумел сдержать слезы после вопроса многодетной матери в прямом эфире местного телеканала.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Кино
Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко
Обновлено в 10:52
Футбол
Россия проиграла Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020
Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 3:1 в первом матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 17:38
Интернет
Microsoft сделала антивирус для Mac
Компания Microsoft перенесла на компьютеры Apple антивирус Advanced Threat Protection (ATP), который ранее был доступен только в "Защитнике Windows" на Windows 10.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек
Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.
Обновлено в 10:13
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Обновлено в 05:52
Футбол
Черчесов: не знаю, был пенальти или нет
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от национальной команды Бельгии (1:3) в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы оценил действия отдельных футболистов.
Обновлено в 18:24
Политика
Власти Венесуэлы обвинили задержанного сторонника Гуаидо в терроризме
Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что задержанный сторонник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено в 07:18
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено в 17:57
Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено в 14:56
Футбол
«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов
Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Обвиняемый в рассылке взрывных устройств критикам Трампа признал вину
Американец Сесар Сайок, обвиняемый в рассылке самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа, в четверг в суде признал свою вину, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено в 17:34
Хоккей
Кубок Гагарина. «Локомотив» не смог спасти серию со СКА
Обновлено в 15:32
Политика
S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты «Зенит»
Обновлено в 00:50
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком в Липецке
На железнодорожном переезде в Липецке поезд столкнулся с грузовиком.
Обновлено в 16:46
Происшествия
Собаку привязали к рельсам под Петербургом
Обновлено в 17:53
Здоровье
Дефицит сложного
Стало быть, чтобы охватить кардиохирургической помощью всех детей, которые в ней нуждаются, мы должны делать операций на сердце примерно вдвое меньше, чем делают в США.
Обновлено в 18:24
Происшествия
Голого мужчину в Третьяковке упустили смотрительницы
Обновлено в 04:07
Политика
Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пора американской стороне признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:18
Гаджеты
Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России
В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Под Воронежем взорвалась котельная, погиб человек
Обновлено в 05:38