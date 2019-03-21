Футбол

Назван стартовый состав сборной России на матч с БельгиейГоворит Москва 14:34

Матч отборочного турнира Евро-2020 года пройдёт в Брюсселе, начало в 22:45 мск.
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Названы составы команд на матч Евро-2020 «Россия» - «Бельгия»

Газета.Ru15:03

Азар – в стартовом составе сборной Бельгии на матч против России

Советский спорт14:40

Бельгия — Россия: Э. Азар, Мертенс и Батшуайи — в атаке хозяев

Чемпионат14:40

Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией

Матч ТВ14:27

Беляев в запасе на матч Бельгия - Россия

Спорт7114:47

Бельгия — Россия: стали известны стартовые составы

Sport24.ru14:36

Куртуа и Эден Азар - в старте сборной Бельгии на матч с Россией

Спорт-Экспресс14:31
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