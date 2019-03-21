Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с БельгиейГоворит Москва 14:34
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Русская дружина, на старт: семь фактов об отборочном цикле к Евро-2020, которые нужно знать
Tricolor TV Magazine04:52
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:23, Ашберн
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в ночь с четверга на пятницу в ряде стран мира.
Обновлено в 21:29
Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено в 14:56
Музыка
Японка поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз»
Жительница Японии поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз».
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Власти Хомса подтвердили готовность принять беженцев из «Рукбана»
Замгубернатора сирийской провинции Хомс Амир аль-Халиль подтвердил, что власти региона готовы к приему беженцев из лагеря "Рукбан".
Обновлено в 22:37
Кино
Данила Козловский снимет фильм о Чернобыле и сыграет в нем
Обновлено в 13:31
Общество
Суд удовлетворил иск депутата Госдумы Скоча к ряду СМИ о защите репутации
Октябрьский районный суд Белгорода в четверг удовлетворил иск депутата Госдумы от Белгородской области к ряду СМИ и физических лиц о защите репутации из-за опубликованного материала, где утверждалось, что он имел связи с криминальными структурами.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие
США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию
Вашингтон рассматривает возможность приостановки подготовительных мероприятий для поставки в Турцию самолетов F-35, сообщает Reuters со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны Соединенных Штатов Кэти Уилбаргер.
Обновлено в 02:57
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
В МИД РФ обвинили США в понижении порога применения ядерного оружия
Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что ядерный порог понижается из-за российской ракеты 9М729.
Обновлено в 06:45
Единоборства
Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова
Как сообщает креативный продюсер «Матч ТВ» Бостанов, бой пройдёт 7 сентября текущего года.
Обновлено в 19:30
Экономика
Число заявок по безработице в США уменьшилось сильнее ожиданий
В США за неделю, завершившуюся 16 марта, сильнее прогноза уменьшилось число первичных заявок на пособие по безработице.
Обновлено в 09:33
Футбол
Россия с поражения стартовала в отборе к Евро-2020
В Брюсселе завершился матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 по футболу между сборными Бельгии и России.
Обновлено в 17:36
Общество
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны
Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Происшествия
При взрыве на нелегальной шахте в Колумбии погибли девять человек
Не менее девяти человек погибли в результате взрыва, произошедшего в шахте в Колумбии, сообщает газета Tiempo.
Обновлено в 21:50
Происшествия
В аэропорту японской столицы столкнулись два грузовых самолета
Как передает информагентство Kyodo, в японской столице в международном аэропорту Нарита произошло столкновение двух грузовых самолетов.
Обновлено в 22:59
Политика
Россия отказалась от транзита газа через Украину
"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Глава Росгеологии отправлен в отставку
Росимущество выпустило директиву о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Росгеологии" Романа Панова, сообщили источники "Ъ".
Обновлено в 16:17
Энергетика
Правительство заморозило цены на бензин до лета
По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено в 11:06
Авто
Официально представлен кроссовер Porsche Cayenne Coupe
Компания Porsche представила в Штутгарте новый купеобразный кроссовер Cayenne Coupe.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие
Армия США приступила к созданию гиперзвуковых ракет
Обновлено в 14:35
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Boeing установит на 737 MAX сигнализацию неисправности системы
Американская корпорация Boeing решила на всех своих самолетах 737 MAX в обязательном порядке устанавливать сигнализацию неисправности датчиков системы MCAS («Увеличение характеристик системы маневрирования»).
Обновлено в 21:35
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено в 18:43
Политика
Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пора американской стороне признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:18
Политика
Порт Находки отверг обвинения в нарушении санкций против КНДР
Ранее США назвали два российских порта — Владивосток и Находку — точками назначения для судов, нарушающих международные санкции, введенные в отношении КНДР.
Обновлено в 21:23
Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» Барбашев оформил хет-трик в матче с «Детройтом»
В составе "блюзменов" три шайбы забросил Иван Барбашев. Для российского форварда это первый хет-трик в энхаэловской карьере.
Обновлено в 22:32
Авто
В России возобновляются продажи Ravon
В СМИ появилась информация о том, что поставки машин должны возобновиться, но перспективы продаж довольно туманны.
Обновлено в 19:10