Футбол

Назван стартовый состав сборной России на матч с БельгиейГоворит Москва 14:34

Матч отборочного турнира Евро-2020 года пройдёт в Брюсселе, начало в 22:45 мск.
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