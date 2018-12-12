Футбол

Назван стартовый состав «Реала» в матче с ЦСКА
iReactor
12:25

Реал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
37′
Федор Чалов
43′
Георгий Щенников
Карим Бензема
Гарет Бэйл
46′
Маркос Льоренте
Тони Кроос
58′
73′
Арнор Сигурдссон
Марсело
Даниэль Карвахаль
74′
78′
Георгий Щенников
84′
Федор Чалов
Абель Эрнандес
89′
Иван Обляков
Константин Кучаев
Федерико Вальверде
90′+3′
90′+4′
Арнор Сигурдссон
Такума Нисимура
Стал известен стартовый состав команды мадридского «Реала» на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба. По полученным данным, игра состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
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