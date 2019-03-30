Экономика

Назван срок перехода транспорта на электронные паспортаИзвестия 06:23

Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года, сообщил замминистра промышленности и торговли России Александр Морозов в ходе Красноярского экономического форума в субботу, 30 марта.
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Переход на электронные паспорта транспортных средств состоится в ноябре 2019 года

Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" в ходе Красноярского экономического форума.
ТАСС05:39

Подробнее о событии

Переход на электронные паспорта транспортных средств состоится в ноябре 2019 года

ТАСС05:39

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Российская газета06:05

В Минпромторге рассказали о переходе на электронные ПТС

RT на русском05:49

Назван срок перехода транспорта на электронные паспорта

Известия06:23

Электронные ПТС по всей России начнут оформлять в ноябре

News.ru05:38

Переход на электронные ПТС в России завершат в к ноябрю

Москва 2405:34

Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств

Газета.Ru05:25
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Экономика

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Стоимость iPhone X в России резко снизилась

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В Германии возмущены клипом к новой песне группы Rammstein

«Если видео должно было улучшить продажи нового альбома, то я считаю это безвкусной эксплуатацией свободы творчества», - приводит слова Феликса Кляйна немецкая газета Bild.
Обновлено 28 марта в 19:56
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в выездном матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4) забил свой 30-й гол в регулярном чемпионате сезона-2018/19.
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Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.
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Экономика

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В России могут изменить правила зачисления зарплат

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Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие

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В рамках расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Анкары против террористической организации Фетхуллаха Гюлена, принято решение об аресте 7 военных, несущих службу в Командовании сухопутных сил Турции.
Обновлено в 08:31
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«Рособоронэкспорт»: в Венесуэле открыт тренировочный вертолётный центр

В Венесуэле 29 марта состоялась церемония открытия тренировочного вертолётного центра, в котором венесуэльские лётчики смогут научиться управлять вертолётами Ми.
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Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

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Шнуров рассказал о доставшемся Матильде после развода имуществе

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества бывшей супруге Матильде Мозговой.
Обновлено в 06:59
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Климатолог рассказал о причинах высоких темпов потепления в России

Потепление в России идет быстрее среднемировых темпов из-за близости к Арктике, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
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В отделении полиции в Казани найдено тело следователя

Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
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Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии

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Закрыта станция метро «Девяткино»

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Политика

Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату

Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
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В пятницу, 29 марта, в силу вступили федеральные законы о фейковых новостях и об оскорблении власти и государственной символики.
Обновлено вчера в 02:59
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