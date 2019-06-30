Назван средний возраст основных ипотечных заёмщиковNews.ru вчера в 23:31

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Основными ипотечными заемщиками в настоящее время являются россияне в возрасте 30-39 лет: им за первые пять месяцев 2019 года было выдано 45 процентов всех ипотечных кредитов, рассказали РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

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Основными ипотечными заёмщиками в настоящее время являются россияне в возрасте 30–39 лет. Им за первые пять месяцев 2019 года было выдано 45% всех ипотечных кредитов. Как сообщает Объединённое кредитное бюро (ОКБ), среди взявших ипотеку в 2019 году 23% составляют заёмщики в возрасте 40–49 лет.

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