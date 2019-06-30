Экономика
Назван средний возраст основных ипотечных заёмщиковNews.ru вчера в 23:31
Основными ипотечными заёмщиками в настоящее время являются россияне в возрасте 30–39 лет. Им за первые пять месяцев 2019 года было выдано 45% всех ипотечных кредитов. Как сообщает Объединённое кредитное бюро (ОКБ), среди взявших ипотеку в 2019 году 23% составляют заёмщики в возрасте 40–49 лет.
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В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа.
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Обновлено в 03:01
Единоборства
Бой Нурмагомедова в Абу-Даби посетят более 13 тыс. зрителей
Более 13 тыс. человек смогут посетить бой чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в Абу-Даби.
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Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ
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Темникова предложила Фадееву пройти детектор лжи из-за Серябкиной
Певица Елена Темникова заявила, что готова пройти проверку на детекторе лжи вместе с продюсером Максимом Фадеевым.
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Япония возобновила коммерческий лов китов
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По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено 28 июня в 11:02
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Разработчики компании Xiaomi заявили, что смартфон Mi CC9 получит новую версию анимированных смайликов Mimoji.
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Футбол
Сборная Мексики вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ
Сборная Мексики в серии пенальти одержала победу над командой Коста-Рики в матче 1/4 финала Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), передает РИА "Новости".
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Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
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С 28 по 30 ноября в Саранске пройдут гастроли Кинешемского драматического театра имени Александра Островского.
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В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта Дасин, сообщили власти города.
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Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
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Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму
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Вчера вечером в Стрельне возле Константиновского дворца произошла страшная авария, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
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Во Франции прошла 33-я акция «жёлтых жилетов»
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Хоккей
Клуб НХЛ «Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону» на Гальченюка
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" обменял нападающего Фила Кессела в "Аризону". Об этом сообщает пресс-служба "Питтсбурга".
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