Экономика

Назван средний возраст основных ипотечных заёмщиковNews.ru вчера в 23:31

Основными ипотечными заёмщиками в настоящее время являются россияне в возрасте 30–39 лет. Им за первые пять месяцев 2019 года было выдано 45% всех ипотечных кредитов. Как сообщает Объединённое кредитное бюро (ОКБ), среди взявших ипотеку в 2019 году 23% составляют заёмщики в возрасте 40–49 лет.
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Ипотека уходит в цифру

Коммерсантъ02:58

Эксперты назвали средний возраст основных ипотечных заемщиков

Будущее России. Национальные проекты02:46

ОКБ: Почти половину ипотечных кредитов в РФ берут заемщики в возрасте 30-39 лет

ПРАЙМвчера в 20:15

Назван средний возраст основных ипотечных заёмщиков

News.ruвчера в 23:31

Стало известно, кто чаще всего берёт ипотеку

Life.ruвчера в 22:42

Названа самая многочисленная возрастная группа россиян с ипотечными кредитами

РЕН ТВвчера в 20:24

Стало известно, кто чаще всего берет ипотеку в России

Народные новости02:09
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Общество

В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

В подтопленных районах Иркутской области начали проверку из-за роста цен

Обновлено в 02:09
Политика

Трамп и Ким Чен Ын встретились на межкорейской границе

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в воскресенье в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе.
Обновлено в 02:11
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено вчера в 18:02
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено вчера в 15:51
Спорт

Российские волейболисты обыграли Китай в Лиге наций

В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.
Обновлено в 01:55
Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Политика

Последствия ассоциации с ЕС для Украины перечислил депутат Рады

Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что существуют последствия для Украины от соглашения об ассоциации с Европейским союзом.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

США послали в Черное море эсминец "Карни". Корабль направился в Одессу, чтобы принять участие в ежегодных военно-морских учениях Sea Breeze.
Обновлено в 01:18
Общество

Общегородской выпускной в Воронеже вёл Тимур Родригез

Сегодня, в ночь с 28 на 29 июня, в парке «Алые паруса» проходил общегородской выпускной, ведущими которого были Ирина Макарова и шоумен Тимур Родригез.
Обновлено вчера в 04:17
Интернет

В приложении для знакомств Bumble стали доступны видеочаты. Первый шаг к общению сделают женщины

Видеочаты — редкая функция в приложениях для знакомств.
Обновлено вчера в 17:17
Армия и оружие

США обеспечат безопасность террористам в Идлибе

Госсекретарь США Джеймс Джеффри заявил о планах Вашингтона полностью демилитаризовать территорию вокруг Идлиба, восстановить мирный ход вещей и, таким образом, полностью потушить сирийский конфликт на подконтрольной территории.
Обновлено вчера в 10:59
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Футбол

Жена Риксена: Фернандо не падает духом

Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, заявила, что её муж не падает духом.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол

Фарфан отреагировал на выход сборной Перу в полуфинал Кубка Америки

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал выход национальной команды в полуфинал Кубка Америки 2019 года.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес

Гоша Куценко часто получал отказ на предложение о сексе

Гоша Куценко признался, что в сексе ему часто отказывали. Актер считает, что главное в любовных утехах – чувства.
Обновлено вчера в 00:12
Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено вчера в 06:21
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Экономика

АФК «Система» проведет IPO одного из своих активов не ранее 2020 года

АФК «Система» готова провести первичное публичное размещение акций (IPO) одного из своих активов в 2020 году, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на председателя совета директоров АФК Владмира Евтушенкова.
Обновлено вчера в 07:37
Авто

В России продажи премиальных автомобилей стали расти

За пять месяцев текущего года на российском рынке было продано 59,3 тыс. премиальных автомобилей.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес

Решетова порассуждала о поле будущего ребенка

Решетова высмеяла догадки подписчиц в Instagram. Она продемонстрировала живот и заявила, что по его форме невозможно узнать пол ребенка.
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес

Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 01:04
Общество

В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин", сообщили власти города.
Обновлено вчера в 22:13
Политика

Путин ответил на обращение Зеленского по украинским морякам

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, попросившего отпустить задержанных после провокации в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 03:48
Кино

«Аладдин» стал самым успешным фильмом Уилла Смита

Обновлено вчера в 19:18
Общество

Гороскоп на 28 июня: Рыбы решат срочные дела, а Львы встретят друзей

Для Овнов настает важный период. Вы сможете изменить жизнь, повлиять на чужое мнение и продвинуться по работе.
Обновлено 27 июня в 11:06
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