Экономика
Назван средний возраст основных ипотечных заёмщиковNews.ru вчера в 23:31
Основными ипотечными заёмщиками в настоящее время являются россияне в возрасте 30–39 лет. Им за первые пять месяцев 2019 года было выдано 45% всех ипотечных кредитов. Как сообщает Объединённое кредитное бюро (ОКБ), среди взявших ипотеку в 2019 году 23% составляют заёмщики в возрасте 40–49 лет.
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Эксперты назвали средний возраст основных ипотечных заемщиков
Будущее России. Национальные проекты02:46
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
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