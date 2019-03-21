Общество

Назван средний размер зарплаты чиновников в России9111.ru 07:27

Росстат назвал размер средней заработной платы гражданских государственных служащих в России за 2018 год. Об этом сообщается на сайте ведомства. В 2018 году средняя зарплата чиновника составила 49,4 тысячи рублей и выросла по сравнению с 2017 годом на 7,7%.
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Согласно данным
 ведомства, служащие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти получали в среднем 39,6 тыс. рублей в месяц, сотрудники органов исполнительной власти — 55,4 тыс. рублей, работники органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 38,8 тыс. рублей.
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