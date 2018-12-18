Экономика
Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в 2018 году
Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в 2018 годуРБКвчера в 06:02
В начале декабря 2018 года Куренной рассказал, что в Генпрокуратуре составили портрет среднего коррупционера.
РБКвчера в 06:02
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Энергетика
Нефть Brent за сутки подешевела более чем на 6% и опустилась ниже $56
Цена на нефть марки WTI в ходе торгов снижалась на 7,83% — до $46,3 за баррель, что является минимумом с августа 2017 года.
Обновлено вчера в 15:26
Финансы
МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 20:14
Энергетика
Правительство отказалось верить в рост цен из-за бензина
Вице-премьер Дмитрий Козак не намерен верить на слово сообщениям о том, что со следующего года цены на продукты пойдут вверх вслед за ростом цен на бензин для логистических и транспортных компаний.
Обновлено вчера в 12:15
Экономика
Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона
Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств.
Обновлено вчера в 16:12
Экономика
Медведев поручил разработать преференции для новых проектов в Арктике
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил заинтересованным ведомствам проработать вопрос преференций для новых проектов в Арктике и производителей оборудования для сниженного природного газа (СПГ) до 15 февраля 2019 года.
Обновлено в 00:56
Финансы
Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валют
Банкам запрещено размещать данные о курсах иностранных валют вне помещений кредитных организаций.
Обновлено вчера в 12:40
Финансы
Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза
Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составила 1 трлн 279 млрд рублей, сообщил Банк России.
Обновлено вчера в 08:27
Экономика
Lundin и Gunvor выходят из последнего добычного проекта в России
После выхода из проекта у Gunvor останется лишь доля в портовом бизнесе в РФ, а для Lundin каспийский актив был последним в стране.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика
Правила продажи квартир в новостройках ужесточат еще сильнее
Нынешние поправки предполагают, что эта норма распространится на все новостройки.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика
АСВ потребовало с бывших акционеров Внешпромбанка 219 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших акционеров рухнувшего Внешпромбанка к субсидиарной ответственности на 219 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ, которое является конкурсным управляющим Внешпромбанка.
Обновлено вчера в 14:05
Экономика
В ноябре у жителей РФ стало больше «свободных денег»
Ноябрьский объем «свободных денег» у жителей России вырос на 8,4% по сравнению с октябрем и составил в среднем 23,2 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Украинский ВТБ не достался никому
Ликвидацию банка предпочли предложениям инвестора Фонд гарантирования вкладов Украины (ФГВ) подвел итоги конкурса по передаче активов и обязательств «ВТБ Украина».
Обновлено вчера в 17:27
Экономика
Немецкие компании инвестировали в экономику России 628 миллионов евро
Немецкие компании, зарегистрированные в России, инвестировали в экономику России в текущем году 628 миллионов евро, что значительно больше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено вчера в 08:48
Экономика
Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки
Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки Отставание ввода жилых домов от плана на 11 млн кв. м в 2018 году изменит всю долгосрочную жилищную программу — нацпроект «Жилье и городская среда», требующий ускорения отрасли до 120 млн кв. м к 2024 году.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика
Ноябрьский рост японского экспорта замедлился до 0,1% после скачка на 8,2% в октябре
В ноябре темпы роста японского экспорта резко замедлились на фоне ослабления спроса в азиатских странах, включая Китай.
Обновлено в 00:57