Экономика
С 1 апреля повышаются социальные пенсииРоссийская газета 06:06
Почти 4 миллиона человек с 1 апреля начнут получать повышенные пенсии. С этого числа на 2 процента индексируются пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии.
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Футбол
Черчесов зачитает текст «Тотального диктанта» в Таллине
"Тотальный диктант" является общественным проектом, который реализуется силами активистов и волонтеров.
Обновлено в 05:02
Авто
Volvo запускает сервис аренды автомобилей по подписке в России
Volvo Car Russia запускает сервис годовой подписки на аренду автомобиля.
Обновлено в 06:18
Общество
Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве
В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Авто
Новый кроссовер Renault для России засекли в Москве
На дорогах Москвы сфотографировали новый кроссовер Renault для российского рынка, который был закутан в плотный камуфляж.
Обновлено в 05:15
Баскетбол
Прохоров может продать арену «Бруклина»
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая
«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске
Обновлено в 07:24
Футбол
Буффон согласовал новый контракт с «ПСЖ»
41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон договорился с руководством "ПСЖ" о продлении сотрудничества.
Обновлено в 01:38
Футбол
Порезавшему соперников футболисту отменили пожизненную дисквалификацию
Федерация футбола Турции приняла решение отменить пожизненную дисквалификацию хавбека клуба "Амедспор" Мансура Чалара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Политика
Британский парламент снова проголосует по сделке о Brexit
Кабинет министров Великобритании планирует провести третье голосование по соглашению о выходе страны из Европейского союза, сообщила глава Палаты общин Андреа Лидсом.
Обновлено вчера в 08:57
Экономика
Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva получил новую мультимедийную систему
На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» началось производство внедорожника Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM, которые оснащены новой информационно-развлекательной системой.
Обновлено в 07:02
Гаджеты
В Сети появилось видео с хромбуком Google Atlas
Ранее в Сети уже появлялись публикации о Google Atlas, однако о каких-либо подробностях не сообщалось.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество
"За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича", — говорится в тексте указа президента России.
Обновлено в 07:16
Авто
В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal
В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Адвокаты экс-министра Абызова обжаловали его арест
Адвокаты бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова обжаловали в Мосгорсуде его арест.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Группировка кораблей НАТО зашла в Черное море
Боевые корабли НАТО в составе Второй военно-морской группы вошли в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
В Ставрополе попавшего на видео с голой женщиной судью лишили статуса
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
Винодельня семей Мантурова и Чемезова выпустила первое вино
Обновлено в 06:18
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Финансы
Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму
Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
Обновлено в 06:04
Авто
Пикап УАЗ стал папамобилем в сериале Соррентино «Новый Папа»
Итальянские СМИ сообщают, что после этого создатели сериала обратились за помощью к официальному дилеру Ульяновского автозавода в Италии, где автомобилю придали соответствующую статусность.
Обновлено в 06:54
Экономика
Безработица в Германии в марте снизилась до 4,9%, в рамках прогноза
Безработица в Германии в марте сократилась до 4,9% с 5% в феврале, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани
Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24