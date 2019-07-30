Экономика
Назван средний размер пенсий в России в июнеSmolnarod.ru 10:00
Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей. Как отмечают в Росстате, средний размер пенсий по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%. По итогам первого полугодия 2019 года этот показатель составил 14 тысяч 135 рублей.
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Житель Германии толкнул под идущий поезд мать с ребенком, в результате чего погиб 8-летний мальчик.
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Убийство российских журналистов в ЦАР отвечало планам Ходорковского
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«Базель» на своем поле победил нидерландский ПСВ в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с заболеванием Алексея Навального.
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«Кристал Пэлас» предложил около 14 млн фунтов за Чалова
Англичане предложили за 21-летнего нападающего около 14 млн фунтов.
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Procter & Gamble потеряла $5 млрд за три месяца. Акции побили рекорд
Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 июля; тогда одна ценная бумага стоила $116,52.
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Путин упростил получение автомобильных номеров
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В интервью "Украинской правде" бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя свой внезапный отъезд из страны, рассказал, что не собирается "прятаться", даже если его лишат депутатской неприкосновенности, так как такие действия стали бы "большим подарком" российскому лидеру Владимиру Путину.
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Политика
Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа
Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.
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Экономика
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С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
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«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
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Космический телескоп TESS, запущенный в рамках исследовательской программы NASA, открыл сразу три экзопланеты — планеты, находящиеся вне Солнечной системы.
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Ранее в ролике, опубликованном на канале Ольги Бузовой в YouTube, певица недолго пообщалась с Тимуром Батрутдиновым, однако он не подарил ей цветы, после чего девушка пошла в гримерку к Егору Криду.
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Футбол
Моуринью может возглавить «Валенсию»
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Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.
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