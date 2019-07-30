Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей. Как отмечают в Росстате, средний размер пенсий по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%. По итогам первого полугодия 2019 года этот показатель составил 14 тысяч 135 рублей.

Назван средний размер пенсий в России в июне

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