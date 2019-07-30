Экономика

Назван средний размер пенсий в России в июнеSmolnarod.ru вчера в 10:00

Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей. Как отмечают в Росстате, средний размер пенсий по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%. По итогам первого полугодия 2019 года этот показатель составил 14 тысяч 135 рублей.
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Росстат подсчитал средний размер пенсий жителей РФ

РЕН ТВвчера в 09:49

Средний размер пенсий в России увеличился в июне до 14 168 рублей

ТАССвчера в 10:59

Назван средний размер пенсий россиян

Газета.Ruвчера в 09:49

Росстат назвал средний размер пенсий

URA.Ruвчера в 10:52

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

News.ruвчера в 09:25

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

RT на русскомвчера в 09:23

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

РИА Новостивчера в 09:12
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
Происшествия

В Челябинске прооперировали пострадавшего в резонансном ДТП

Обновлено в 02:37
Происшествия

Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае

Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко считает, что угрозы «нового Чернобыля» из-за утечки вредных веществ с предприятия «Усольехимпром» не существует.
Обновлено в 02:13
Экономика

Эксперты сравнили стоимость такси и личной машины в России

Аналитики подсчитали, что в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США, а годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30% меньше.
Обновлено в 03:34
Политика

Сенаторы из США предложили ввести санкции против госдолга РФ

Два американских сенатора, Марко Рубио и Крис Ван Холлен, предложили включить в проект оборонного бюджета санкции в отношении российского суверенного долга.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности

Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Общество

Заключение сделок с недвижимостью упрощено в России

Регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость упрощается в России с 31 июля.
Обновлено вчера в 07:49
Космос

Магнитогорский робот Федя полетит в космос

Федя проведёт на станции около недели, затем вернётся на Землю. Роботу присвоили имя Skybot F-850.
Обновлено вчера в 09:34
Финансы

Рубль укрепился к евро и подешевел к доллару

Официальный курс рубля к евро, по данным Московской биржи на торгах в пятницу, 30 июля, потерял в цене 10 копеек.
Обновлено вчера в 08:37
Политика

Трамп пообещал разобраться с «отравлением» Навального

Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Футбол

Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»

Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Экономика

Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

Зеленского предупредили об угрозе жизни

Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области

Обновлено вчера в 23:02
Экономика

В России сохранятся низкие цены на овощи

Обновлено вчера в 22:03
Экономика

В России введут налог на криптовалюту

Комиссия одобрила предложение освободить операции с цифровыми активами от НДС и не взимать подоходный налог с граждан, которые реализуют свои токены после года и более владения ими.
Обновлено в 03:38
Финансы

Украинская гривна рекордно подорожала

Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Космос

«Протон-М» для коммерческого пуска доставили на Байконур

«Ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска космических аппаратов Eutelsat 5 West B и MEV-1, доставлена с ракетно-космического завода Центра Хруничева на космодром Байконур», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:39
Экономика

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Политика

Советник Зеленского Потураев подставил президента. «Слуга народа» рискует потерять большинство в Раде

Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев во время своего выступления буквально смешал прошедших в Раду депутатов с грязью.
Обновлено в 03:19
Кино

Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино

Шеннон Эмери Ли, дочь Брюса Ли и Линды Ли Кэдвелл, младшая сестра актера Брэндона Ли, подвергла критике Квентина Тарантино.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия

В Петербурге за избиение пешехода задержали водителя Rolls-Royce

Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

На Крите произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на острове Крит, информация о пострадавших или ущербе не поступала, сообщает греческое государственное телевидение (ЭРТ) со ссылкой на данные афинского Геодинамического института.
Обновлено в 01:55
Кино

Этот знаменитый человек родился 31 июля

Как сообщает ToDay News Ufa, 31 июля родился Луи де Фюнес, французский киноактер, один из величайших комиков 20-го столетия Он родился 31 июля 1914 года в городе Курбевуа, в семье испанских аристократов из Севильи.
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие

Американская компания представила аналог российского «Авангарда»

Американская компания Raytheon завершила эскизный проект гиперзвукового планера, который может оснащаться разным вооружением.
Обновлено вчера в 06:05
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
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