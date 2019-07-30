Экономика
Назван средний размер пенсий в России в июнеSmolnarod.ru вчера в 10:00
Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей. Как отмечают в Росстате, средний размер пенсий по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%. По итогам первого полугодия 2019 года этот показатель составил 14 тысяч 135 рублей.
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Обновлено вчера в 09:27
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Немецкая компания Siemoneit Racing решила доработать стандартную «заряженную» версию хетчбэка Volkswagen Polo GTI.
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Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил выход из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который произойдет в пятницу, 2 августа.
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Экономика
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Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
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Общество
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Экономика
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Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
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По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
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На Украине арестовали танкер РФ
На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
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Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
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На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
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Авто
Российское отделение Changan назвало цену на кроссовер CS35 Plus
Обновлено вчера в 12:06
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Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
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Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России
В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
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В общей сложности природные пожары распространились на площади около 3 млн га.
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Россияне мечтают о внедорожниках, но покупают другие авто
Обновлено вчера в 21:45
Общество
Утвержден список потенциально опасных собак
Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 01:23