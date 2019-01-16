Экономика

Назван средний размер пенсии на Украине
РИА Новости
вчера в 18:32

По состоянию на 1 января 2019 года размер средней пенсии на Украине составил 2645,6 гривен, об этом сообщил Пенсионный фонд страны в своем Facebook. Таким образом, размер средней пенсии составил чуть более 6 тысяч российских рублей, или около 90 долларов США.
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Назван средний размер пенсии на Украине

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