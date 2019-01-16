Экономика
По состоянию на 1 января 2019 года размер средней пенсии на Украине составил 2645,6 гривен, об этом сообщил Пенсионный фонд страны в своем Facebook. Таким образом, размер средней пенсии составил чуть более 6 тысяч российских рублей, или около 90 долларов США.
РИА Новостивчера в 18:32
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Финансы
Доллар США и евро незначительно изменились на старте торгов среды
Доллар США и евро лишь слегка изменяются на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне нейтральной динамики нефтяных цен.
Обновлено в 02:33
Экономика
Имущество украинского олигарха на Кипре арестовали
Окружной суд города Лимасол наложил арест на имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа.
Обновлено вчера в 20:30
Финансы
Банки нашли способ снизить выплаты по ипотеке с маткапиталом
Банкиры предложили решить проблему рефинансирования ипотечных кредитов, взятых при помощи маткапитала.
Обновлено в 02:22
Энергетика
США могут увеличить добычу нефти на 11% в ближайшие два года
В связи с ростом добычи в США страна в ноябре прошлого года ненадолго стала нетто-экспортером нефти, отмечается в сообщении EIA.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика
Ростуризм выступил против налога на выезд из РФ
Инициатива о введении налога на выезд российских граждан за границу не нашла поддержки в Федеральном агентстве по туризму.
Обновлено вчера в 07:40
Экономика
Фунт стерлингов устоял после голосования по Brexit
Фунт стерлингов восстановился к доллару после вчерашнего голосования в британской палате общин, когда парламент отклонил подготовленный премьер-министром Терезой Мэй проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Обновлено в 01:57
Экономика
СМИ узнали о возможной покупке «Ростелекомом» оператора DataLine
«Ростелеком» ведет переговоры о покупке оператора дата-центров DataLine, принадлежащего ИТ-холдингу Inline Technologies Group, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Эксперты предложили ввести пособия по бедности на 0,5 трлн руб
Для решения проблемы детской бедности нужны дополнительные финансовые средства из федерального бюджета — на выплаты адресного пособия по бедности семьям с детьми потребуется около 520 млрд руб. ежегодно, указывают авторы доклада.
Обновлено вчера в 16:00
Финансы
Средний размер банковского вклада в России вырос на 8%
За последние два года средний размер банковского вклада в России вырос на 8% и составил более 682 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 13:00
Финансы
ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж
ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу.
Обновлено вчера в 09:08
Экономика
В России предложили стимулировать к ЗОЖ с помощью налоговых вычетов
В России предлагают ввести налоговые вычеты за расходы на физкультурные услуги.
Обновлено в 00:01
Энергетика
Независимые АЗС не исключили появления ценников на поллитра бензина
Независимые АЗС предупреждают о возможном введении маркетинговых "ухищрений" при продажах бензина на заправках, например, о появлении ценников на поллитра топлива, говорится в пресс-релизе Независимого топливного союза (НТС).
Обновлено вчера в 11:42
Экономика
Эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение числа банков в России
В ближайшие пять лет в России число банков может сократиться на 5−7%, заявила на Гайдаровском форуме глава рейтингового агентства АКРА Екатерина Трофимова.
Обновлено в 02:06
Экономика
Власти США удвоили прогноз по потерям экономики от «шатдауна»
Администрация президента США Дональда Трампа удвоила оценку потерь экономики страны от правительственного кризиса, начавшегося в третьей декаде декабря прошлого года, передает 15 января телеканал CNBC.
Обновлено в 01:09
Экономика
Годовая инфляция во Франции в декабре подтверждена на уровне 1,6%
Потребительские цены во Франции в декабре 2018 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1,6% в годовом выражении после повышения на 1,9% в ноябре, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.
Обновлено вчера в 03:06