Назван способ сделать из чиновника взяточника без его ведомаИзвестия вчера в 19:45

Максимальная сумма мгновенного перевода по номеру телефона в системе быстрых платежей ЦБ составляет 600 тыс. рублей.

с чего всё началось

С помощью системы быстрых переводов по номеру мобильного телефона можно сделать из любого чиновника «взяточника», рассказали «Известиям» в двух юридических компаниях.

Назван способ сделать из чиновника взяточника без его ведома

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