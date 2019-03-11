Экономика
Чиновников могут сделать взяточниками без их ведомаМойка78 06:11
Система заработала в России в феврале 2019 года. Теперь для перевода денежных средств достаточно знать номер мобильного телефона. Таким образом, зная номер чиновника, можно перевести ему любую сумму, а затем обвинить его во взяточничестве, пишут «Известия».
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с чего всё началось
Представитель Райффайзенбанка сообщил, что у клиентов есть возможность отказаться от получения денег по номеру телефона — это можно сделать в мобильном приложении. В остальных финансовых организациях оперативно не ответили на запрос "Известий".Известиявчера в 17:02
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