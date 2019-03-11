Экономика
Назван способ сделать из чиновника взяточника без его ведомаИзвестия 19:45
С помощью системы быстрых переводов по номеру мобильного телефона можно сделать из любого чиновника «взяточника», рассказали «Известиям» в двух юридических компаниях.
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Политика
Названы вероятные места для побега Порошенко
В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию.
Обновлено в 20:49
Происшествия
СМИ узнали об опоздании пассажира на упавший в Эфиопии самолет
Гражданин Греции Антониос Мавропулос в интервью телеканалу Alpha TV сообщил, что он опоздал на самолет, который после взлета потерпел крушение в Эфиопии.
Обновлено в 21:06
Политика
ГИБДД предложила оборудовать автобусы подушками безопасности
Госавтоинспекция России предложила оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, а также усилить каркас и крепление сидений во избежание тяжких последствий во время дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 20:44
Происшествия
Кузнецова отреагировала на ситуацию с брошенной в квартире девочкой
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
Обновлено в 18:22
Общество
ЕАО замкнула рейтинг регионов ДВ по уровню среднемесячных зарплат
По предварительным данным Росстата, среднемесячные номинальные зарплаты в Еврейской автономии вышли на уровень чуть более 39-ти тысяч рублей.
Обновлено в 18:00
Политика
SIPRI назвал крупнейших в мире экспортеров вооружения
В совокупности пять крупнейших экспортеров оружия — США, Россия, Франция, Германия и Китай, — с 2014 по 2018 год обеспечили 75% совокупного объема мирового экспорта вооружений.
Обновлено в 21:12
Политика
NYT узнала, кто устроил поджог грузовика с гумпомощью для Венесуэлы
Поджог грузовика с гуманитарной помощью на границе Колумбии и Венесуэлы в феврале текущего года устроил оппозиционер, а не сотрудники правоохранительных органов республики.
Обновлено в 20:17
Музыка
Клип Лазарева с песней для «Евровидения» набрал 1 млн просмотров
Песню артист представил 9 марта. Продюсером его выступления на Евровидении стал народный артист России, певец Филипп Киркоров.
Обновлено в 04:17
Политика
Немецкий политик рассказал об ошибке Европы в отношениях с Россией
Президент России Владимир Путин в начале своего президентства был настроен на сближение с Европой, и даже был готов обсуждать членство в НАТО, однако Европа отвернулась от него и России.
Обновлено в 19:33
Политика
Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за Brexit
Кризисная ситуация из-за выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) привела к потере премьер-министра страны Терезы Мэй поддержки почти всего кабинета министров.
Обновлено в 20:05
Политика
Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с Путиным
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью газете "Коммерсантъ" рассказала о первой встрече с Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:40
Общество
Карлос Гон решил поучаствовать в заседании совета директоров Nissan
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон планирует принять участие в заседании совета директоров компании.
Обновлено в 21:43
Происшествия
В авиакатастрофе в Эфиопии погибли трое россиян
Обновлено в 18:01
Происшествия
На Сахалине в отделе полиции умер задержанный
"Следственным отделом проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в ходе которых будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц полиции", - сообщает пресс-служба следкома.
Обновлено в 21:15
Экономика
Иностранные инвесторы ухудшили оценки России
В целом из опроса следует, что международный бизнес при оценке делового климат в России вернулся к значениям 2016 года (53%).
Обновлено в 18:40
Экономика
Повседневные траты россиян в феврале выросли вопреки традиции
Россияне увеличили повседневные траты в феврале на 1,9% по сравнению с январем вопреки сложившейся традиции.
Обновлено в 21:17
Спорт
Александра Трусова: «Четверные мне прыгать не страшно, а в жизни много чего боюсь. Например, кататься на аттракционах»
Обновлено в 16:17
Кино
Дайверы показали завораживающий лед Телецкого озера зимой
Двое дайверов Роман Воробьев и Татьяна Клименко сняли фильм о замерзшей части Телецкого озера в районе поселка Яйлю, сообщает «АиФ-Алтай».
Обновлено в 10:29
Политика
В Венесуэле объявили выходной из-за отключения света
Правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия в понедельник, 11 марта, передает ТАСС.
Обновлено в 17:42
Религия
У православных христиан начался Великий пост
Православные христиане 11 марта вступают в Великий пост.
Обновлено в 18:24
Происшествия
В зоопарке США ягуар напал на любительницу селфи
Обновлено в 15:20
Происшествия
Попытавшийся проглотить дайвера кит попал на видео
Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.
Обновлено в 12:50
Политика
В Раде рассказали, как Украина стала «заложником Кремля»
Депутат Верховной рады Эдуард Леонов заявил, что Украина стала "заложником Кремля" в 1945 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:33
Армия и оружие
Военный самолет США совершит наблюдательный полет над Россией
Новый наблюдательный полет над Россией предстоит совершить военному самолету США в рамках договора по открытому небу.
Обновлено в 21:53
Общество
В Москве прошел согласованный с властями митинг за свободный интернет
Обновлено в 16:02 В столице на проспекте Сахарова прошел митинг за свободный интернет.
Обновлено в 08:43
Общество
Хазанов поддержал отстранение пьяного артиста МХАТ
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отреагировал на ситуацию с увольнением пьяного артиста МХАТ, передает НСН.
Обновлено в 16:06
Футбол
Катар заплатил ФИФА 880 млн долларов за право провести ЧМ-2022
ФИФА получил от Катара 880 миллионов долларов за право проведения ЧМ-2022.
Обновлено в 10:09
Политика
AP: Трамп хочет потратить $8,6 млрд на стену с Мексикой
Президент США Дональд Трамп намерен попросить конгресс страны выделить на строительство стены на границе с Мексикой $8,6 млрд.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин".
Обновлено в 09:25