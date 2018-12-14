Интернет

Назван список самых плохих паролей 2018 года
iReactor
04:13

Эксперты SplashData составили список паролей, которые назвали самыми популярными в уходящем году. Для того, чтобы это сделать, пришлось провести анализ почти 5 миллионов записей. Отмечается, что пользователи интернета продолжают создавать пароли «123456» и имена своих родственников.
iReactor04:13

Подробнее о событии

Имя президента США вошло в топ-25 худших паролей 2018 года

Известия06:35

Имя президента США попало в список худших паролей

Телеканал 360°05:54

Полет фантазии: названы худшие интернет-пароли года

РБК05:04

Эксперты назвали худшие интернет-пароли 2018 года

Astera06:37

Не надо так: список самых неудачных паролей 2018

SEOnews05:08

Оглашен список худших паролей 2018 года

Вести.Ru01:00

Эксперты опубликовали 25 наихудших паролей, которые стали популярны

ВладТаймвчера в 10:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 17:52, Ашберн
Интернет

«Фейсбук» выложила фото 6,8 миллиона пользователей без их ведома

Пресс-служба Facebook подтвердила, что третьи лица, включая разработчиков мобильных приложений, могли получить доступ к снимкам 6,8 миллиона пользователей социальной сети — причем речь идет о фотографиях, которые их владельцы загрузили, но не опубликовали.
Обновлено в 15:47
Интернет

Ежедневная аудитория Facebook Watch составляет 75 млн человек

Сообщается, что месячная аудитория приложения составляет 400 миллионов человек, которые проводят за просмотром более одной минуты ежедневно.
Обновлено в 10:06
Интернет

Криптомайнеры продолжают атаковать российских пользователей

Сообщается, что российских пользователей продолжают активно атаковать криптомайнеры — зловреды, задача которых заключается в скрытой добыче криптовалют.
Обновлено в 05:58
Интернет

Улучшена навигация нового портала госуслуг

В новой версии портала госуслуг появился «Госбар» — навигационная панель в верхней части страницы, которая помогает ориентироваться на портале и получать услуги физическим и юридическим лицам.
Обновлено в 04:00
Интернет

Интегрируют ли блокчейн в работу Facebook – мнение экспертов

Проблемы, с которыми столкнулись эксперты Однако существуют и препятствия для этого.
Обновлено в 05:08
Интернет

D-Link добавила в своих роутерах модуль контент-фильтрации SkyDNS

Модуль контент-фильтрации SkyDNS в роутерах D-Link добавляет новые возможности для управления доступом в интернет и безопасной работы в нем. Постоянно растущее число пользователей в интернете открывает широкое поле для деятельности мошенников и хакеров.
Обновлено вчера в 06:23
Интернет

В мобильном приложении «Одноклассников» появилась «умная» видеолента

Популярная сеть «Одноклассники» продолжает расширять функциональные возможности: очередное нововведение появилось в мобильном приложении для устройств под управлением операционной системы Android.
Обновлено в 09:06
Интернет

Windows 10 сливает «Историю активности» в облако без разрешения

Пользователь Reddit обнаружил, что «десятка» сливает на облачный сервер «Историю активности», также известную как системный журнал.
Обновлено в 10:04
Интернет

Бывший сотрудник «ВКонтакте» создал новый анонимный мессенджер

Разработчик социальной сети "Вконтакте" Олег Илларионов объявил о запуске нового анонимного мессенджера под названием FaceCat, собщает телеканал 360.
Обновлено вчера в 03:51
Интернет

Обнаружен способ взломать учетные записи Microsoft

В системе Microsoft существует уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взломать любую учетную запись системы.
Обновлено в 03:19
Интернет

Google+ закроют раньше, чем планировали

Первоначально закрытие планировалось на август, но теперь, как сообщается в блоге разработчиков, это произойдёт раньше, а именно в апреле. thenextweb.com В Google заявили, что одной из причин закрытия стала низкая популярность социальной сети, ведь 90 % сессий продолжались менее 5 секунд.
Обновлено 11 декабря в 16:53
Интернет

Instagram внедрил функцию голосовых сообщений

В популярном приложении Instagram появилась функция отправки голосовых сообщений.
Обновлено 10 декабря в 22:39
Интернет

ZeniMax и Facebook уладили дело о нарушении коммерческой тайны

В деле о нарушении коммерческой тайны компании ZeniMax компанией Oculus поставлена точка.
Обновлено в 07:18
Интернет

Браузер Brave завершил переход на Chromium

Разработчики Brave сообщили, что с релизом версии 0.57 завершится последний этап перехода браузера на Chromium, после чего пользователи, к примеру, смогут устанавливать расширения из Chrome Web Store, благодаря поддержке WebExtensions API.
Обновлено вчера в 05:30
Интернет

Малварь для Android ворует деньги из PayPal за считанные секунды

Специалисты компании ESET обнаружили трояна для Android, маскировавшегося под приложение для оптимизации работы батареи Optimization Battery.
Обновлено 12 декабря в 02:30
Главное