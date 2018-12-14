Эксперты SplashData составили список паролей, которые назвали самыми популярными в уходящем году. Для того, чтобы это сделать, пришлось провести анализ почти 5 миллионов записей. Отмечается, что пользователи интернета продолжают создавать пароли «123456» и имена своих родственников.

Интернет Интернет «Фейсбук» выложила фото 6,8 миллиона пользователей без их ведома Пресс-служба Facebook подтвердила, что третьи лица, включая разработчиков мобильных приложений, могли получить доступ к снимкам 6,8 миллиона пользователей социальной сети — причем речь идет о фотографиях, которые их владельцы загрузили, но не опубликовали.

Интернет Интернет Ежедневная аудитория Facebook Watch составляет 75 млн человек Сообщается, что месячная аудитория приложения составляет 400 миллионов человек, которые проводят за просмотром более одной минуты ежедневно.

Интернет Интернет Криптомайнеры продолжают атаковать российских пользователей Сообщается, что российских пользователей продолжают активно атаковать криптомайнеры — зловреды, задача которых заключается в скрытой добыче криптовалют.

Интернет Интернет Улучшена навигация нового портала госуслуг В новой версии портала госуслуг появился «Госбар» — навигационная панель в верхней части страницы, которая помогает ориентироваться на портале и получать услуги физическим и юридическим лицам.

Интернет Интернет Интегрируют ли блокчейн в работу Facebook – мнение экспертов Проблемы, с которыми столкнулись эксперты Однако существуют и препятствия для этого.

Интернет Интернет D-Link добавила в своих роутерах модуль контент-фильтрации SkyDNS Модуль контент-фильтрации SkyDNS в роутерах D-Link добавляет новые возможности для управления доступом в интернет и безопасной работы в нем. Постоянно растущее число пользователей в интернете открывает широкое поле для деятельности мошенников и хакеров.

Интернет Интернет В мобильном приложении «Одноклассников» появилась «умная» видеолента Популярная сеть «Одноклассники» продолжает расширять функциональные возможности: очередное нововведение появилось в мобильном приложении для устройств под управлением операционной системы Android.

Интернет Интернет Windows 10 сливает «Историю активности» в облако без разрешения Пользователь Reddit обнаружил, что «десятка» сливает на облачный сервер «Историю активности», также известную как системный журнал.

Интернет Интернет Бывший сотрудник «ВКонтакте» создал новый анонимный мессенджер Разработчик социальной сети "Вконтакте" Олег Илларионов объявил о запуске нового анонимного мессенджера под названием FaceCat, собщает телеканал 360.

Интернет Интернет Обнаружен способ взломать учетные записи Microsoft В системе Microsoft существует уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взломать любую учетную запись системы.

Интернет Интернет Google+ закроют раньше, чем планировали Первоначально закрытие планировалось на август, но теперь, как сообщается в блоге разработчиков, это произойдёт раньше, а именно в апреле. thenextweb.com В Google заявили, что одной из причин закрытия стала низкая популярность социальной сети, ведь 90 % сессий продолжались менее 5 секунд.

Интернет Интернет Instagram внедрил функцию голосовых сообщений В популярном приложении Instagram появилась функция отправки голосовых сообщений.

Интернет Интернет ZeniMax и Facebook уладили дело о нарушении коммерческой тайны В деле о нарушении коммерческой тайны компании ZeniMax компанией Oculus поставлена точка.

Интернет Интернет Браузер Brave завершил переход на Chromium Разработчики Brave сообщили, что с релизом версии 0.57 завершится последний этап перехода браузера на Chromium, после чего пользователи, к примеру, смогут устанавливать расширения из Chrome Web Store, благодаря поддержке WebExtensions API.