Интернет
Назван список самых плохих паролей 2018 года
Назван список самых плохих паролей 2018 годаiReactor04:13
Эксперты SplashData составили список паролей, которые назвали самыми популярными в уходящем году. Для того, чтобы это сделать, пришлось провести анализ почти 5 миллионов записей. Отмечается, что пользователи интернета продолжают создавать пароли «123456» и имена своих родственников.
iReactor04:13
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 17:52, Ашберн
Интернет
«Фейсбук» выложила фото 6,8 миллиона пользователей без их ведома
Пресс-служба Facebook подтвердила, что третьи лица, включая разработчиков мобильных приложений, могли получить доступ к снимкам 6,8 миллиона пользователей социальной сети — причем речь идет о фотографиях, которые их владельцы загрузили, но не опубликовали.
Обновлено в 15:47
Интернет
Ежедневная аудитория Facebook Watch составляет 75 млн человек
Сообщается, что месячная аудитория приложения составляет 400 миллионов человек, которые проводят за просмотром более одной минуты ежедневно.
Обновлено в 10:06
Интернет
Криптомайнеры продолжают атаковать российских пользователей
Сообщается, что российских пользователей продолжают активно атаковать криптомайнеры — зловреды, задача которых заключается в скрытой добыче криптовалют.
Обновлено в 05:58
Интернет
Улучшена навигация нового портала госуслуг
В новой версии портала госуслуг появился «Госбар» — навигационная панель в верхней части страницы, которая помогает ориентироваться на портале и получать услуги физическим и юридическим лицам.
Обновлено в 04:00
Интернет
Интегрируют ли блокчейн в работу Facebook – мнение экспертов
Проблемы, с которыми столкнулись эксперты Однако существуют и препятствия для этого.
Обновлено в 05:08
Интернет
D-Link добавила в своих роутерах модуль контент-фильтрации SkyDNS
Модуль контент-фильтрации SkyDNS в роутерах D-Link добавляет новые возможности для управления доступом в интернет и безопасной работы в нем. Постоянно растущее число пользователей в интернете открывает широкое поле для деятельности мошенников и хакеров.
Обновлено вчера в 06:23
Интернет
В мобильном приложении «Одноклассников» появилась «умная» видеолента
Популярная сеть «Одноклассники» продолжает расширять функциональные возможности: очередное нововведение появилось в мобильном приложении для устройств под управлением операционной системы Android.
Обновлено в 09:06
Интернет
Windows 10 сливает «Историю активности» в облако без разрешения
Пользователь Reddit обнаружил, что «десятка» сливает на облачный сервер «Историю активности», также известную как системный журнал.
Обновлено в 10:04
Интернет
Бывший сотрудник «ВКонтакте» создал новый анонимный мессенджер
Разработчик социальной сети "Вконтакте" Олег Илларионов объявил о запуске нового анонимного мессенджера под названием FaceCat, собщает телеканал 360.
Обновлено вчера в 03:51
Интернет
Обнаружен способ взломать учетные записи Microsoft
В системе Microsoft существует уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взломать любую учетную запись системы.
Обновлено в 03:19
Интернет
Google+ закроют раньше, чем планировали
Первоначально закрытие планировалось на август, но теперь, как сообщается в блоге разработчиков, это произойдёт раньше, а именно в апреле. thenextweb.com В Google заявили, что одной из причин закрытия стала низкая популярность социальной сети, ведь 90 % сессий продолжались менее 5 секунд.
Обновлено 11 декабря в 16:53
Интернет
Instagram внедрил функцию голосовых сообщений
В популярном приложении Instagram появилась функция отправки голосовых сообщений.
Обновлено 10 декабря в 22:39
Интернет
ZeniMax и Facebook уладили дело о нарушении коммерческой тайны
В деле о нарушении коммерческой тайны компании ZeniMax компанией Oculus поставлена точка.
Обновлено в 07:18
Интернет
Браузер Brave завершил переход на Chromium
Разработчики Brave сообщили, что с релизом версии 0.57 завершится последний этап перехода браузера на Chromium, после чего пользователи, к примеру, смогут устанавливать расширения из Chrome Web Store, благодаря поддержке WebExtensions API.
Обновлено вчера в 05:30
Интернет
Малварь для Android ворует деньги из PayPal за считанные секунды
Специалисты компании ESET обнаружили трояна для Android, маскировавшегося под приложение для оптимизации работы батареи Optimization Battery.
Обновлено 12 декабря в 02:30