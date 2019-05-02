Здоровье

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожиренияРоссийская газета вчера в 23:18

Регулярное употребление риса может быть связано с более низким риском развития ожирения. К такому выводу пришли японские ученые из женского колледжа гуманитарных наук Doshisha (Киото), проанализировавшие данные о рационе, образе жизни и вредных привычках жителей 136 стран.
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Японские ученые раскрыли секрет стройности своего народа

Московский Комсомолец08:27

Cпасающий от ожирения повседневный продукт сочли опасным

Lenta.ru08:12

Диетолог оценила исследование о продуктах для борьбы с ожирением

РИА Новости07:25

Диетолог отреагировала на «продукт от ожирения»

Газета.Ru07:38

Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением

RT на русском06:46

Назван препятствующий ожирению продукт

Известия00:43

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Российская газетавчера в 23:18
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Здоровье

Медики из районов Кировской области смогут круглосуточно консультироваться с коллегами

Проект состоит в том, чтобы врачи даже в отдаленных районах Кировской области не чувствовали себя оторванными от современных технологий и могли получить удаленную консультацию коллеги-специалиста при лечении тяжелого больного или при постановке сложного диагноза.
Обновлено в 08:03
Политика

В Белоруссию поступила чистая российская нефть

По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Здоровье

Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники

Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Футбол

Барселона — Ливерпуль 3:0

Обновлено вчера в 16:52
Политика

Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса

Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что Киев может вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Анна Снаткина панически боится летать

Актриса рассказала, что она начала панически бояться самолетов после случая, когда они с мужем летали на отдых в Таиланд.
Обновлено в 02:18
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Политика

ЕС продолжит сотрудничество с США в сфере энергобезопасности Украины

Евросоюз намерен продолжить работать с США по вопросу энергетической безопасности на Украине.
Обновлено в 05:54
Музыка

Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»

Обновлено в 07:26
Общество

Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город

Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Зеленский: у России и Украины из «общего» осталась только граница

Господин Зеленский считает, что сейчас у Украины и России общая только граница.
Обновлено в 08:06
Интернет

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Космос

Слияние нейтронных звезд обогатило Солнечную систему радиоактивными элементами

Обновлено в 05:21
Происшествия

В Махачкале загорелся оружейный магазин

В оружейном магазине «Арбалет» в Махачкале произошло возгорание, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:59
Авто

В России продано более 160 тысяч автомобилей сегмента SUV

За период с января по март нынешнего года в России было реализовано 160,1 тыс. новых кроссоверов и внедорожников.
Обновлено в 05:00
Политика

Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая

Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.
Обновлено в 07:04
Энергетика

DEA Фридмана закрыла сделку по слиянию с Wintershall

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall (входит в концерн BASF) завершила слияние с Dea Deutsche Erdoel AG, которая подконтрольна группе LetterOne (L1, управляет активами владельцев «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом), говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте объединенной компании.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Сухуме загорелась русская школа

Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск.
Обновлено в 02:04
Политика

О разгоне 1 мая мирного шествия заявил омбудсмен Петербурга

Обновлено в 04:47
Музыка

Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Москве четыре человека ранены из помпового ружья

Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:05
Общество

В Москве пройдет парад трамваев

Парад трамваев вновь пройдет в Москве.
Обновлено в 08:50
Культура

Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту

На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено вчера в 09:19
Игры

Epic Games купила разработчиков Rocket League

Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

В Кировской области загорелись пять домов

В деревне Кульма Кировской области загорелись пять частных домов. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

В США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Соединенные Штаты провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие

В море обнаружили утечку газа из бомб Первой мировой

Утечку горчичного газа (иприта) из найденных бомб времен Первой мировой войны обнаружили в водах Северного моря.
Обновлено в 05:46
Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Космос

Нейросеть разобралась в структуре штормов на Сатурне

Обновлено 30 апреля в 09:48
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