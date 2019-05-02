Назван спасающий от ожирения повседневный продуктLenta.ru 01:55

Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.

Финансы Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля Курс евро впервые с апреля текущего года превысил отметку в 73 рубля.

Футбол Дель Боске: «Неоднократно звали Месси выступать за сборную Испании» Бывший тренер сборной Испании Висенте дель Боске заявил, что руководство испанской федерации футбола неоднократно обращалось к форварду и капитану "Барселоны" Лионелю Месси.

Политика Путин подписал закон об отвязке детских пособий от прописки Как ранее писал News.ru, 28-летняя жительница Омска и два её сообщника осуждены за мошенничество при получении государственного пособия.

Шоу-бизнес Джуд Лоу женился во второй раз Британский актер Джуд Лоу женился во второй раз. Его избранницей стала психолог Филиппа Коэн, пишет Mirror 1 мая.

Здоровье Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.

Происшествия Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".

Происшествия Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем» Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.

Общество Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки «На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.

Происшествия В Китае два человека погибли в результате ЧП на химическом заводе Два человека погибли, 18 пострадали в результате инцидента на электрохимическом предприятии в городе Шэньму китайской северо-западной провинции Шэньси, говорится в заявлении местного правительства.

Политика В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".

Политика Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.

Шоу-бизнес Анна Снаткина панически боится летать Актриса рассказала, что она начала панически бояться самолетов после случая, когда они с мужем летали на отдых в Таиланд.

Футбол Месси забил 600-й мяч за «Барселону» Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился забитым мячом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие Киев взял под контроль 24 кв. км в Донбассе «Возвращено под контроль около 24 кв. км территории, в том числе три населенных пункта (хутор Свободный, Южное, Шумы)», — цитирует Наева «РИА Новости».

Происшествия Русская школа имени Пушкина загорелась в Сухуме В русской школе № 2 имени А.С. Пушкина в Сухуме произошел пожар. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на МЧС Абхазии 2 мая.

Наука Найдены останки первых жителей Тибета Первыми жителями Тибета, возможно, были денисовцы, выяснили исследователи из Китайской академии наук в сотрудничестве с британскими и германскими коллегами, изучив челюсть с двумя зубами, найденную в 1980 году на Тибетском плато в центральной части Китая.

Культура Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.

Общество В Монголии люди гибнут от бубонной чумы Бубонную чуму вызывает бактерия Yersinia pestis, переносимая блохами на сурках или крысах. Они также могут перейти на человека.

Политика Зеленский выбрал главу администрации Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.

Экономика Goldman Sachs снизил рейтинг акций Evraz до «продавать» и оценку на 8% Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость акций Evraz с 6 фунтов стерлингов до 5,50 фунта стерлингов за штуку, сообщило агентство Bloomberg.

Музыка Телеканал «Россия 1» отстранил Алсу от ведения «Евровидения» Канал "Россия 1" официально объявил в программе "Вести", что Алсу участвовать в съемках европейского конкурса не будет.

Происшествия Врачи приняли роды у москвички прямо в машине скорой помощи В машине скорой помощи у москвички отошли околоплодные воды, и врачам пришлось принимать роды прямо в автомобиле.