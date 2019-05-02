Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продуктLenta.ru 01:55

Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
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Назван препятствующий ожирению продукт

Известия00:43

Японцы вычислили продукт от ожирения

Вести.Ru04:24

Ученые проверили связь между употреблением риса и риском ожирения

РБК03:52

Назван повседневный продукт для борьбы с ожирением

РИА Новости03:32

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Lenta.ru01:55

Учёные назвали повседневный продукт для борьбы с ожирением

RT на русском05:29

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Российская газетавчера в 23:18
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Финансы

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Курс евро впервые с апреля текущего года превысил отметку в 73 рубля.
Обновлено в 05:40
Футбол

Дель Боске: «Неоднократно звали Месси выступать за сборную Испании»

Бывший тренер сборной Испании Висенте дель Боске заявил, что руководство испанской федерации футбола неоднократно обращалось к форварду и капитану "Барселоны" Лионелю Месси.
Обновлено в 05:58
Политика

В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»

Обновлено в 05:29
Культура

Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»

Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено вчера в 09:49
Общество

Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность

Обновлено в 04:32
Политика

Путин подписал закон об отвязке детских пособий от прописки

Как ранее писал News.ru, 28-летняя жительница Омска и два её сообщника осуждены за мошенничество при получении государственного пособия.
Обновлено вчера в 15:51
Шоу-бизнес

Джуд Лоу женился во второй раз

Британский актер Джуд Лоу женился во второй раз. Его избранницей стала психолог Филиппа Коэн, пишет Mirror 1 мая.
Обновлено в 05:07
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Происшествия

Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Общество

Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки

«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

В Китае два человека погибли в результате ЧП на химическом заводе

Два человека погибли, 18 пострадали в результате инцидента на электрохимическом предприятии в городе Шэньму китайской северо-западной провинции Шэньси, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 04:33
Политика

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено вчера в 09:37
Политика

Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес

Анна Снаткина панически боится летать

Актриса рассказала, что она начала панически бояться самолетов после случая, когда они с мужем летали на отдых в Таиланд.
Обновлено в 02:18
Кино

Последние «Мстители» собрали в прокате миллиард рублей за три дня

Обновлено вчера в 08:38
Футбол

Месси забил 600-й мяч за «Барселону»

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился забитым мячом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:31
Армия и оружие

Киев взял под контроль 24 кв. км в Донбассе

«Возвращено под контроль около 24 кв. км территории, в том числе три населенных пункта (хутор Свободный, Южное, Шумы)», — цитирует Наева «РИА Новости».
Обновлено в 05:06
Общество

В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Обновлено в 02:07
Общество

Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Обновлено в 00:58
Происшествия

Русская школа имени Пушкина загорелась в Сухуме

В русской школе № 2 имени А.С. Пушкина в Сухуме произошел пожар. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на МЧС Абхазии 2 мая.
Обновлено в 02:11
Наука

Найдены останки первых жителей Тибета

Первыми жителями Тибета, возможно, были денисовцы, выяснили исследователи из Китайской академии наук в сотрудничестве с британскими и германскими коллегами, изучив челюсть с двумя зубами, найденную в 1980 году на Тибетском плато в центральной части Китая.
Обновлено в 04:45
Культура

Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе

Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:32
Общество

В Монголии люди гибнут от бубонной чумы

Бубонную чуму вызывает бактерия Yersinia pestis, переносимая блохами на сурках или крысах. Они также могут перейти на человека.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Экономика

Goldman Sachs снизил рейтинг акций Evraz до «продавать» и оценку на 8%

Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость акций Evraz с 6 фунтов стерлингов до 5,50 фунта стерлингов за штуку, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 05:29
Музыка

Телеканал «Россия 1» отстранил Алсу от ведения «Евровидения»

Канал "Россия 1" официально объявил в программе "Вести", что Алсу участвовать в съемках европейского конкурса не будет.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Врачи приняли роды у москвички прямо в машине скорой помощи

В машине скорой помощи у москвички отошли околоплодные воды, и врачам пришлось принимать роды прямо в автомобиле.
Обновлено в 04:48
Политика

Киев грозится лишать гражданства за паспорта РФ

Власти ссылаются на Конституцию, запрещающую второе гражданство Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак пригрозил украинцам, что в случае получения российских паспортов их лишат гражданства, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 22:59
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