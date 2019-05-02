Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продуктLenta.ru 01:55

Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Японцы вычислили продукт от ожирения

Вести.Ru04:24

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Lenta.ru01:55

Назван продукт, способный спасти от ожирения

РИА Новости03:32

Ученые проверили связь между употреблением риса и риском ожирения

РБК03:52

Назван препятствующий ожирению продукт

Известия00:43

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Российская газетавчера в 23:18

Японские учёные считают, что рис помогает бороться с ожирением

RT на русскомвчера в 17:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено вчера в 08:45
Политика

Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»

Обновлено вчера в 05:27
Общество

Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес

Татьяна Навка показала фигуру в бикини

Фигуристка Татьяна Навка порадовала поклонников в сети Instagram новым снимком в бикини.
Обновлено в 03:39
Авто

Актер Алексей Панин из автомобилей предпочитает исключительно BMW

Известный актёр Алексей Панин предпочитает из автомобилей исключительно немецкий бренд BMW.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка

ВСУ ранним утром нанесли минометный удар по окраинам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Белоруссия планирует восстановить транзит российской нефти 2 мая

Ситуацию с нефтью между Белоруссией и России можно назвать «спором хозяйствующих субъектов, который вышел на политический уровень», сказал "Эху Москвы" Первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Обновлено вчера в 17:04
Экономика

Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию

О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Общество

В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

Вечером 1 мая синоптики обещают резкое ухудшение погоды. Потому администрация города объявила экстренное предупреждение.
Обновлено вчера в 12:31
Политика

Жена Зеленского купила у олигарха квартиру в Крыму

Reuters сообщило, что Елена Зеленская за половину рыночной цены купила у украинского олигарха Александра Буряка недвижимость в Крыму, передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 20:31
Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Недвижимость

Квартиры в Афинах продолжают дорожать

В случае новых квартир самый большой рост был зафиксирован в Holargos, где средние ставки выросли на 2,8%, до среднего уровня €2 370 за квадратный метр.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений

Обновлено в 01:15
Культура

Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту

На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено вчера в 09:19
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

Согласно "новому механизму определения регулируемой цены", разработанному "Нафтогазом" вместе с правительством Украины, с 1 мая стоимость газа для населения Украины снизилась до уровня 8247 гривен ($312) за тыс. куб. м. Это на 300 гривен меньше, чем раньше, пишет "Лента.ру".
Обновлено вчера в 06:18
Общество

Река Миссисипи прорвала дамбу, затопив целый город в США

Обновлено в 04:07
Музыка

Billboard назвал лучших музыкантов года

В 2018 году лучшим исполнителем по версии Billboard стал Эд Ширан.
Обновлено в 04:11
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Общество

В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь

Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Шоу-бизнес

Киркоров отметил день рождения в Дубае с Навкой и Гагариной

В сам день рождения Киркоров находился в самолете с друзьями, сообщив в Instagram, что летит в Дубай показывать свое шоу «THE BEST».
Обновлено вчера в 19:29
Авто

Прекращение госпрограмм может вызвать временное падение авторынка

Как прогнозируют в Банке Уралсиб, учитывая опыт предыдущих периодов, после завершения госпрограмм рынок ожидает краткосрочная стагнация и восстановление через пару месяцев.
Обновлено в 02:00
Экономика

Сотрудники Polymetal получили по опционной программе акции на $6,8 млн

Рыночная стоимость выданных акций составляет $6,8 млн на основе цены закрытия по состоянию на 30 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:17
Кино

Актриса из «Игры престолов» тайно вышла замуж за Джо Джонаса

Британская актриса Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», не захотела лишнего шума вокруг личных амурных дел и тайно вышла замуж за своего возлюбленного, американского певца Джо Джонаса.
Обновлено в 03:48
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области

Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Париже перед первомайской демонстрацией задержали 165 человек

Число задержанных перед началом первомайской демонстрации в Париже возросло почти вдвое, достигнув 165, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.
Обновлено вчера в 08:20
Авто

Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе

Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
Обновлено вчера в 16:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное