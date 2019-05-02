Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продуктLenta.ru 01:55
Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
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Политика
Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»
Обновлено вчера в 05:27
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала фигуру в бикини
Фигуристка Татьяна Навка порадовала поклонников в сети Instagram новым снимком в бикини.
Обновлено в 03:39
Авто
Актер Алексей Панин из автомобилей предпочитает исключительно BMW
Известный актёр Алексей Панин предпочитает из автомобилей исключительно немецкий бренд BMW.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка
ВСУ ранним утром нанесли минометный удар по окраинам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Белоруссия планирует восстановить транзит российской нефти 2 мая
Ситуацию с нефтью между Белоруссией и России можно назвать «спором хозяйствующих субъектов, который вышел на политический уровень», сказал "Эху Москвы" Первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Обновлено вчера в 17:04
Экономика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию
О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
Вечером 1 мая синоптики обещают резкое ухудшение погоды. Потому администрация города объявила экстренное предупреждение.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Жена Зеленского купила у олигарха квартиру в Крыму
Reuters сообщило, что Елена Зеленская за половину рыночной цены купила у украинского олигарха Александра Буряка недвижимость в Крыму, передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 20:31
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Недвижимость
Квартиры в Афинах продолжают дорожать
В случае новых квартир самый большой рост был зафиксирован в Holargos, где средние ставки выросли на 2,8%, до среднего уровня €2 370 за квадратный метр.
Обновлено в 04:10
Культура
Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту
На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено вчера в 09:19
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
Согласно "новому механизму определения регулируемой цены", разработанному "Нафтогазом" вместе с правительством Украины, с 1 мая стоимость газа для населения Украины снизилась до уровня 8247 гривен ($312) за тыс. куб. м. Это на 300 гривен меньше, чем раньше, пишет "Лента.ру".
Обновлено вчера в 06:18
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу, затопив целый город в США
Обновлено в 04:07
Музыка
Billboard назвал лучших музыкантов года
В 2018 году лучшим исполнителем по версии Billboard стал Эд Ширан.
Обновлено в 04:11
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Общество
В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь
Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Шоу-бизнес
Киркоров отметил день рождения в Дубае с Навкой и Гагариной
В сам день рождения Киркоров находился в самолете с друзьями, сообщив в Instagram, что летит в Дубай показывать свое шоу «THE BEST».
Обновлено вчера в 19:29
Авто
Прекращение госпрограмм может вызвать временное падение авторынка
Как прогнозируют в Банке Уралсиб, учитывая опыт предыдущих периодов, после завершения госпрограмм рынок ожидает краткосрочная стагнация и восстановление через пару месяцев.
Обновлено в 02:00
Экономика
Сотрудники Polymetal получили по опционной программе акции на $6,8 млн
Рыночная стоимость выданных акций составляет $6,8 млн на основе цены закрытия по состоянию на 30 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:17
Кино
Актриса из «Игры престолов» тайно вышла замуж за Джо Джонаса
Британская актриса Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», не захотела лишнего шума вокруг личных амурных дел и тайно вышла замуж за своего возлюбленного, американского певца Джо Джонаса.
Обновлено в 03:48
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области
Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Париже перед первомайской демонстрацией задержали 165 человек
Число задержанных перед началом первомайской демонстрации в Париже возросло почти вдвое, достигнув 165, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.
Обновлено вчера в 08:20
Авто
Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе
Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
Обновлено вчера в 16:28