Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей вызваны в сборную Шотландии по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд России и Бельгии, сообщается на официальном сайте шотландской национальной команды.

Назван состав сборной Шотландии на матч отбора Евро-2020 с Россией

Футбол «Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Политика Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.

Политика Лавров рассказал, что необходимо для встречи в «нормандском формате» Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что для подготовки к новой встрече в «нормандском формате» необходимо достигнуть прогресса в реализации договорённостей, которые были достигнуты на саммите в Берлине в октябре 2016 года.

Транспорт Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах "Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.

Происшествия Знаток Александр Друзь сбил велосипедиста в центре Петербурга Друзь ехал за рулем автомобиля Volkswagen Polo и, судя по снимкам, сбил велосипедиста на пешеходном переходе.

Теннис Теннисистка Шарапова рассказала о разгромном поражении от Уильямс Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о разгромном поражении от американской спортсменки Серены Уильямс в матче первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

Политика ЦИК Абхазии опубликовал окончательные результаты президентских выборов ЦИК Абхазии объявил окончательные итоги первого тура выборов президента.

Футбол Савин признался, что принимал участие в договорном матче Бывший российский футболист Евгений Савин отметил, что невольно стал участником договорного матча.

Гаджеты NVIDIA выпустила драйвер, адаптированный под Control Компания NVIDIA выпустила драйвер GeForce 436.15 WHQL, который позиционируется как решение, адаптированое для запуска Control — мистического боевика студии Remedy.

Экономика Беглов: расходы на социальные цели в бюджете Петербурга составят 73% Правительство Санкт-Петербурга планирует направить на социальные цели 73% городского бюджета, сообщил во вторник врио губернатора Александр Беглов, выступая на предвыборных дебатах по вопросам социальной политики.

Общество Депардье получил землю под Минском для строительства дома Представитель французского актера Жерара Депардье Юлия Мосман подтвердила РБК, что он получил земельный участок площадью 0,15 га под Минском.

Политика Фабрика политического компромата Навального обнаружена в Петербурге В Санкт-Петербурге обнаружена подпольная редакция, в которой неизвестные работали над фейковыми материалами, очерняющими губернаторов, министров и чиновников в преддверии единого дня голосования.

Технологии Белоярская АЭС получила первую партию топлива «будущего» Белоярская АЭС получила первую долгожданную партию уникального топлива «будущего», представленного смешанным оксидным уран-плутонием в виде МОКС.

Происшествия Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.

Политика Пушков прокомментировал заявление Макрона о конце гегемонии Запада Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Минюст изучит решение ЕСПЧ по делу Магнитского Минюст РФ в течение трех месяцев примет решение об обжаловании постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате РФ представителям аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

Здоровье В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.

Общество Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.

Политика Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".

Кино Опубликован трейлер «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» В ролике есть кадры из старых эпизодов, в том числе классической трилогии, а также из новых.

Наука Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.

Политика Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21 Президенты России и Турции зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019.