Футбол
РИА НовостиНазван состав сборной Шотландии на матч отбора Евро-2020 с Россией
Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей вызваны в сборную Шотландии по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд России и Бельгии, сообщается на официальном сайте шотландской национальной команды.
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме.
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Эрдоган назвал причины, затрудняющие выполнение сочинского меморандума
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действия правительственной армии Сирии в Идлибе затрудняют выполнение сочинского меморандума по урегулированию.
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Россия потратит на подготовку и проведение Евро-2020 6,3 млрд рублей
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На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
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Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская загорает топлес — фото
"Одноклассники": Собчак предстала в компании стриптизеров в противогазах — фото На фото Успенская лежит на песчаном пляже на покрывале спиной к камере.
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Путин назвал сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку»
Поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Турцию начнутся до конца текущего года.
Парламентская газета 12:41
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
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Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ
В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
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Происшествия
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Здоровье
Любимов пригласил Медведева осмотреть новую БСМП
Губернатор Николай Любимов пригласил главу правительства Дмитрия Медведева осмотреть новую больницу скорой помощи.
Рязанский городской сайт 07:43
Политика
Американский сенатор пожаловался на отказ России выдать ему визу
Мерфи стал вторым за сутки американским сенатором, который пожаловался на отказ России выдать ему визу.
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Автоновости дня 05:50
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Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
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Политика
Россия может создать сверхтяжелую ракету вместе с другими странами
Гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" (Самара, разработчик ракет "Союз") Дмитрий Баранов не исключает возможность участия других стран в создании российского носителя сверхтяжелого класса.
ТАСС 11:40
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Лайнер МС-21 совершил первый полет на публике
Свой первый полет самолет совершил в конце мая 2017 года.
Взгляд.ру 07:18
Экономика
В России ввели временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ
В документе уточняется, что объемы допустимых для ввоза в Россию озоноразрушающих веществ в 2019 году будут распределяться между заявителями с учетом практики предыдущих лет.
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Армия и оружие
ВСУ раскрыли официальные данные о погибших в Иловайском котле
Аргументы недели 12:38
Армия и оружие
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В украинской президентской партии "Слуга народа" заявили, что призыв на срочную службу в стране отменять не планируют.
Московский Комсомолец 12:06
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В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
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ТАСС вчера в 05:12
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Футбол
«РБ Лейпциг» сможет выкупить Шика за 28 млн евро
Планируется, что 23-летний форвард отправится в Германию на правах аренды, а у его нового клуба будет право выкупа за 28 миллионов евро.
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Экономика
Чистая прибыль РСХБ по МФСО в I полугодии выросла почти в 17 раз
Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом полугодии текущего года выросла почти в 17 раз по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 3,6 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации.
ПРАЙМ 09:18
Политика
Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу
Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.
Интерфакс 09:17