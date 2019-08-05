Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей вызваны в сборную Шотландии по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд России и Бельгии, сообщается на официальном сайте шотландской национальной команды.

Назван состав сборной Шотландии на матч отбора Евро-2020 с Россией

Здоровье Два хирурга в Нижнем Тагиле отзовут заявления об увольнении Два хирурга в Нижнем Тагиле решили отозвать свои заявления об увольнении после встречи с главой регионального Минздрава Андреем Цветковым.

Происшествия В подмосковном детдоме умер ребенок с ДЦП, отнятый у матери Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме.

Армия и оружие Эрдоган назвал причины, затрудняющие выполнение сочинского меморандума Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действия правительственной армии Сирии в Идлибе затрудняют выполнение сочинского меморандума по урегулированию.

Политика На МАКС показали уникальный Су-47 На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".

Экономика В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.

Шоу-бизнес 65-летняя Любовь Успенская загорает топлес — фото "Одноклассники": Собчак предстала в компании стриптизеров в противогазах — фото На фото Успенская лежит на песчаном пляже на покрывале спиной к камере.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Политика Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

Происшествия РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников «Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.

Общество Появилось видео схода селя во Владивостоке В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

Здоровье Любимов пригласил Медведева осмотреть новую БСМП Губернатор Николай Любимов пригласил главу правительства Дмитрия Медведева осмотреть новую больницу скорой помощи.

Политика Американский сенатор пожаловался на отказ России выдать ему визу Мерфи стал вторым за сутки американским сенатором, который пожаловался на отказ России выдать ему визу.

Авто Представлен вертолет в стиле Aurus На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили новый вертолет люкс-класса, построенный на базе модели «Ансат» в стиле автомобильного бренда Aurus.

Музыка Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна» Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».

Политика Россия может создать сверхтяжелую ракету вместе с другими странами Гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" (Самара, разработчик ракет "Союз") Дмитрий Баранов не исключает возможность участия других стран в создании российского носителя сверхтяжелого класса.

Политика Лайнер МС-21 совершил первый полет на публике Свой первый полет самолет совершил в конце мая 2017 года.

Экономика В России ввели временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ В документе уточняется, что объемы допустимых для ввоза в Россию озоноразрушающих веществ в 2019 году будут распределяться между заявителями с учетом практики предыдущих лет.

Армия и оружие На Украине сохраняют призыв в армию В украинской президентской партии "Слуга народа" заявили, что призыв на срочную службу в стране отменять не планируют.

Политика ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».

Футбол «РБ Лейпциг» сможет выкупить Шика за 28 млн евро Планируется, что 23-летний форвард отправится в Германию на правах аренды, а у его нового клуба будет право выкупа за 28 миллионов евро.

Экономика Чистая прибыль РСХБ по МФСО в I полугодии выросла почти в 17 раз Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом полугодии текущего года выросла почти в 17 раз по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 3,6 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации.