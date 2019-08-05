Футбол
РИА НовостиНазван состав сборной Шотландии на матч отбора Евро-2020 с Россией
Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей вызваны в сборную Шотландии по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд России и Бельгии, сообщается на официальном сайте шотландской национальной команды.
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Минкомсвязи планирует в 2020 году запустить в тестовом режиме сервис по обжалованию штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) через единый портал госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Максима Паршина.
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