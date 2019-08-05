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Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей вызваны в сборную Шотландии по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд России и Бельгии, сообщается на официальном сайте шотландской национальной команды.
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Робертсон, Мактомини еще 21 игрок вызваны в сборную Шотландии на матч с Россией

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