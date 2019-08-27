Футбол
РИА НовостиНазван состав сборной Шотландии на матч отбора Евро-2020 с Россией
Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей вызваны в сборную Шотландии по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд России и Бельгии, сообщается на официальном сайте шотландской национальной команды.
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Россия заплатит два миллиона евро родственникам исчезнувших на Кавказе
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Специалисты (NASA) недавно обновили интернет-соединение на МКС, его скорость удвоилась, передавать и получать данные на станции стало возможно в разы быстрее.
Gazeta.SPb вчера в 19:10
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Интерфакс-Спорт вчера в 20:49
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Самый устойчивый к кибератакам российский компьютер показали на МАКС
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РИА Новости 06:15
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"В связи с инцидентом с израильскими беспилотными аппаратами в небе над Бейрутом 25 августа Саад Харири обратился с просьбой к России использовать свой авторитет и влияние для недопущения дальнейшей эскалации напряженности между Израилем и Ливаном, угрожающей региональной безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 06:37
Происшествия
В отношении Абызова возбудили новое уголовное дело
СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
ТАСС 06:00
Происшествия
Самолет Air China прервал вылет в Токио из-за задымления в салоне
Пассажирский лайнер китайской авиакомпании Air China не смог вылететь в Токио из Пекина.
Известия 07:56
Армия и оружие
Россия начала второй этап поставок С-400 в Турцию
Россия начала второй этап поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию.
Вести.Финанс 07:15
Здоровье
В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже
Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
Труд 06:13
Политика
Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ
В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Lenta.ru 07:31
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Хоккей
Финский защитник Йокипакка перейдет в «Сибирь»
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Sport24.ru 05:13
Политика
Появилось видео нестандартной посадки Су-57
Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.
Известия 05:50
Футбол
Тиль не попал в сборную тура РПЛ по версии InStat
Стало известно, какие игроки вошли в сборную 7-го тура РПЛ по версии InStat.
Sport24.ru 07:09
Кино
Звезда фильма «Вдовы» сыграет Мишель Обаму в новом сериале Showtime
Актриса Виола Дэвис исполнит роль Мишель Обамы в предстоящей многосерийной драме «Первые леди».
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Наука
Устойчивую к антибиотикам сальмонеллу нашли в говядине и сыре
Генетический анализ бактерий, которые выделили из зараженных продуктов и больных людей, показал, что штаммы сальмонеллы в американской и мексиканской говядине и мексиканском сыре оказались похожи.
Новый День 04:32
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
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РИА Новости 07:12
Общество
Власти упростили получение документов о собственности на жилье
Сведения из ЕГРН, предоставляемые в электронной форме, имеют ту же юридическую силу, как и сведения в бумажном виде.
Вести.Ru 07:20
Технологии
На Белоярскую АЭС поставили первую партию топлива «АЭС будущего»
ТВЭЛ (входит в "Росатом") поставила на Белоярскую АЭС первую партию смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 04:40
Транспорт
Реконструкцию Филевской линии московского метро завершат до конца года
Основные работы по ремонту Филевской линии метрополитена завершены.
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Макрон мечтает о саммите «нормандской четверки» в Париже
Не прошло и пары дней с тех пор, как Макрон сначала предложил пригласить Россию на саммит G7, а во время самого саммита резко передумал и начал объяснять остальным, почему это стало бы непростительной ошибкой, как он разродился очередной популистской инициативой.
Журналистская правда вчера в 12:39
Экономика
Первый иск против Boeing из-за 737 MAX подан из России
Лизинговая компания "Авиакапитал-сервис", дочернее предприятие "Ростеха", подала иск в окружной суд округа Кук (штат Чикаго) на корпорацию Boeing, обвинив американского авиапроизводителя в намеренном сокрытии информации относительно летной пригодности самолетов Boeing 737 MAX 8.
Газета.Ru 05:16
Происшествия
Эксперт-ядерщик призвал серьезно отнестись к сообщению Росгидромета
ЧП на морском ракетном полигоне Северного флота в Архангельской области (поселок Нёнокса, в 40 километрах от Северодвинска) произошло утром 8 августа.
Свободная Пресса вчера в 09:25