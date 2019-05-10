ЧМ по хоккею
Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с НорвегиейИнтерфакс-Спорт 09:33
Россия—
Норвегия
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Евгений Дадонов
|9'
Артём Анисимов
|15'
Никита Кучеров
|29'
Евгений Дадонов
|30'
Никита Гусев
|42'
|57'
Томас Валькве Ольсен
|58'
Юнас Холёс
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Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с ее составом на стартовый матч чемпионата мира-2019 с Норвегией.
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