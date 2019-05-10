Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с НорвегиейИнтерфакс-Спорт 09:33

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с ее составом на стартовый матч чемпионата мира-2019 с Норвегией.

Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Норвегией

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