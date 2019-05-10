ЧМ по хоккею

Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с НорвегиейИнтерфакс-Спорт 09:33

Россия
Норвегия
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Евгений Дадонов
9'
Артём Анисимов
15'
Никита Кучеров
29'
Евгений Дадонов
30'
Никита Гусев
42'
57'
Томас Валькве Ольсен
58'
Юнас Холёс
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Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с ее составом на стартовый матч чемпионата мира-2019 с Норвегией.
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