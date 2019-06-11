Назван состав сборной России на матч с КипромРоссийская газета 13:46

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. Игра состоится сегодня на стадионе "Нижний Новгород" и начнется в 21:45 по московскому времени.

Назван состав сборной России на матч с Кипром

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