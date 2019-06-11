Футбол
Назван состав сборной России на матч с КипромРоссийская газета 13:46
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. Игра состоится сегодня на стадионе "Нижний Новгород" и начнется в 21:45 по московскому времени.
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Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Политика
Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.
Обновлено в 11:26
Происшествия
МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова
Решение МВД объясняется недоказанностью участия Голунова в преступлении, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.
Обновлено в 10:35
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие
Минобороны Украины не устроили российские запчасти в танках «Оплот»
Украинскому министерству обороны пришлось отказаться от производства новейших танков "Оплот" в 2019 году, поскольку боевая машина включала в себя комплектующие российского производства.
Обновлено в 10:59
Футбол
Украина вышла в финал чемпионата мира U20
В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Политика
Демократическая партия Молдавии предложила России секретную сделку
Газета "Коммерсант" пишет, что Плахотнюк изложил свои предложения в конверте, который отдал российскому вице-премьеру Дмитрию Козаку при личной встрече.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Собянин прокомментировал решение по делу Голунова
Сергей Собянин оценил работу ГУВД и МВД в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:59
Общество
В избирком Екатеринбурга подана заявка на проведение референдума по храму
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге по вопросу места возведения храма будет проведен опрос, а не референдум.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27
Общество
Познер назвал дело Голунова победой гражданского общества
Освобождение журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова говорит о пробуждении гражданской активности.
Обновлено в 13:07
Футбол
«Порту» хочет купить Зе Луиша за 8 млн евро
Обновлено вчера в 09:35
Общество
В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»
«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте.
Обновлено в 08:22
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Общество
Ветеранам боевых действий в Ростове дадут бесплатно земельные участки
В Ростовской области ветераны боевых действий смогут бесплатно получить земельные участки для ведения садоводства, сказал председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Иван Голунов покинул здание Главного следственного управления МВД
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы.
Обновлено в 13:58
Политика
На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявила о возможности освобождения всех арестованных и осужденных на Украине россиян.
Обновлено в 12:44
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Малый ракетный корабль «Ингушетия» спустили на воду в Зеленодольске
В Зеленодольске спустили на воду малый ракетный корабль «Ингушетия». Это уже восьмой фрегат проекта «Буян-М», передает ОТР.
Обновлено в 13:43
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Футбол
Паулу Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Португальский специалист Паулу Фонсека, покинувший донецкий "Шахтер", назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Италии.
Обновлено в 04:26
Игры
«Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch
Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.
Обновлено в 12:43
Гаджеты
HTC выпустила два новых смартфона – HTC U19e и Desire 19+
Давно известно, что HTC испытывает некоторые трудности в финансовом плане, но это не остановило компанию и она представила два бюджетных смартфона без громких презентаций.
Обновлено в 13:55
Космос
Китайский луноход «Юйту-2» исследовал обратную сторону Луны
Китайский луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц») переместился по обратной стороне Луны более чем на 200 метров.
Обновлено в 13:32
Политика
Зеленский отменил часть указов Порошенко
Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16