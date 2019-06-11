Футбол

Россия — Кипр 1:0 (Перерыв)Российская газета 13:46

Россия — Кипр
1 – 0
Перерыв
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
20′
Андреас Макрис
Алексей Ионов
38′
Александр Головин
45′+2′
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. Игра состоится сегодня на стадионе "Нижний Новгород" и начнется в 21:45 по московскому времени.
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