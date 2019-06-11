Россия — Кипр 1:0 (Перерыв)Российская газета 13:46

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. Игра состоится сегодня на стадионе "Нижний Новгород" и начнется в 21:45 по московскому времени.

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Происшествия Известный мотоблогер погиб в ДТП 33-летний мотоблогер Артем Болдырев (Болт), создатель ютуб-канала Moto Nexus, разбился насмерть на мотоцикле.

Происшествия В Польше обнаружили возможный вход в Янтарную комнату ИА «Ореанда-Новости» Специалисты при раскопках в польском городе Мамерки отыскали вход в туннель, который может привести к легендарной Янтарной комнате.

Армия и оружие Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции Российский истребитель Су-27 поднимался для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).

Экономика Силуанов заявил о хорошо зарабатывающих в России инвесторах Санкционные риски отпугивают инвесторов, но при этом российский рынок госдолга сейчас предлагает высокие доходности, которые не найти в других странах, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на «Примаковских чтениях» во вторник, 11 июня, передает корреспондент РБК.

Политика Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Общество Николай Дроздов ушел из «В мире животных» Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Происшествия Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Происшествия Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова Следствие проводит доследственную проверку и рассмотрит версию коммерческого заказа в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Наука Утечки энергии решили проблему космологической постоянной Физики-теоретики из Франции и США предположили, что наблюдаемое значение космологической постоянной объясняется «утечками» энергии, происходящими из-за взаимодействия материи и дискретной структуры, лежащей в основе геометрии пространства-времени.

Политика «Бутик ФСБ»: от $1,2 млн за журналиста Голунова до $10 млн за юриста Карамзина Через «бутик» якобы решаются вопросы, возникающие у коммерсантов по линии ФСБ и МВД, а также заказы на посадку конкурентов, возбуждение или прекращение уголовных дел.

Футбол «Реал» может приобрести хавбека «Наполи» Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис попал в сферу интересов «Реала».

Общество Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети» «Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.

Футбол «Торпедо» подписало Рязанцева и Лебеденко Еще одним новичком команды стал полузащитник Игорь Лебеденко. 36-летний россиянин подписал контракт, рассчитанный на один сезон.

Общество Минкомсвязь предлагает штрафовать за использование в России иностранных спутниковых сетей Минкомсвязь предложила внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью, регламентирующую штраф за использование на территории России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.

Происшествия Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.

Футбол Черчесов пригласил болельщиков посетить матч сборной России с Кипром Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил поклонников футбола прийти и поддержать команду во время отборочного матча чемпионата Европы — 2020 с Кипром.

Интернет Разработчики WhatsApp усилят борьбу с нарушениями сервиса Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали дальнейшие судебные разбирательства в отношении пользователей, которые систематически нарушают правила сервиса.

Общество Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей Лев Пономарев собрал «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», который был приурочен к началу судебных процессов.