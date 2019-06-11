Футбол
Россия — Кипр 1:0 (Перерыв)Российская газета 13:46
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
|20′
Андреас Макрис
Алексей Ионов
|38′
Александр Головин
|45′+2′
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
7
Оздоев
11
Зобнин
17
Головин
18
Миранчук
22
Дзюба
20
Ионов
12
Пардо
14
Макрис
13
Кусулос
19
Лайфис
3
Иоанну
18
Артиматас
20
Кости
17
Маргаса
21
Георгиу
10
Сотериу
11
Авраам
Кипр
Расстановка 4‑3‑3
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. Игра состоится сегодня на стадионе "Нижний Новгород" и начнется в 21:45 по московскому времени.
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