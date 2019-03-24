Футбол

Назван состав сборной России на матч с КазахстаномРоссийская газета 09:08

Тренерский штаб сборной России обнародовал стартовый состав команды на отборочный матч против Казахстана. Игра начнется на "Астана-Арене" в 17:00 по московскому времени. В составе, как и предполагалось, есть изменения.
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Назван стартовый состав сборной России на отборочный матч ЧЕ с Казахстаном

RT на русском09:14

Меркель выйдет в стартовом составе Казахстана на матч с Россией

Спорт-Экспресс08:45

Казахстан — Россия: Гилерме, Дзюба и Ионов — в старте гостей

Чемпионат08:41

Газинский и Ионов — в старте сборной России на матч с Казахстаном

Матч ТВ08:39

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Казахстаном

Sport24.ru08:35

Семенов и Ахметов в основе: названы составы на матч Казахстан - Россия

РИА Новости08:52

Четыре защитника, Ионов, Оздоев и Дзюба впереди. Новые фамилии в составе сборной России на матч с Казахстаном

Спорт день за днем08:53
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Происшествия

После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело

Обновлено в 11:02
Общество

Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве

Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Происшествия

В летевший в Сочи самолёт ударила молния

«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Общество

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Общество

Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»

Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева предложила водить детей в интернаты для инвалидов.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес

«Звезда растет»: трехлетняя дочь Екатерины Климовой очаровала Сеть

Актриса поделилась забавными видео с младшей дочкой. Трехлетняя дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи Белла — настоящий талант.
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию

Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.
Обновлено в 09:58
Происшествия

В Мали неизвестные убили более ста человек

Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве в Киеве

Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии

Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
Обновлено в 09:01
Футбол

Казахстан — Россия 0:4

Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 11:53
Единоборства

Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе

Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Родная мать спасла Баскова от нелепейшей смерти

Басков вспомнил в эфире программы "Привет, Андрей", как примерно десять лет назад один известный российский врач посоветовал музыканту начать принимать гормональные препараты.
Обновлено в 08:54
Политика

Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ заявила в воскресенье, что посольство страны в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер доставили в порт

Круизный лайнер потерял ход из-за отказа двигателей 22 марта. Экипажу удалось встать в нескольких километрах от побережья Норвегии.
Обновлено в 11:57
Культура

Бэнкси назвал выставку своих работ в Афинах фальшивой

Знаменитый английский андеграундный художник Бэнкси заявил, что выставка его работ в Афинах является фальшивой.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала НТВ о лишившем ее $3 млн экс-муже

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что подала иск на бывшего гражданского мужа Игоря Вдовина, вернувшего ей 25 квартир в Астрахани вместо $3 млн.
Обновлено в 07:54
Футбол

Уэльс обыграл Словакию в отборе Евро-2020

В матче 2-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Уэльса обыграла команду Словакии со счётом 1:0. Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити».
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес

12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме

Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы было решено, что Вера будет жить с отцом.
Обновлено в 09:16
Спорт

Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг

Норвежская спортсменка неудачно перестроилась на другую лыжню, из-за чего следовавшая за ней россиянка упала в гонке масс-старта на этапе Кубка мира в Канаде.
Обновлено в 06:20
Технологии

В Петербурге стартовали испытания атомного ледокола «Лидер»

Петербургское бюро «Айсберг» начало проводить тестирование нового атомного ледокола «Лидер». Данное судно в два раза больше «Арктики».
Обновлено в 05:05
Политика

Помпео объяснил разницу между признанием Крыма и Голан

Ситуация с признанием Крыма российским отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

Концерт петербургской группы «Црвених Цветова» сорвали в Оренбурге

Обновлено в 11:01
Финансы

Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов

Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Здоровье

Можно ли употреблять алкоголь и препараты от повышенного давления?

Взаимодействие алкоголя и лекарств, снижающих давление, часто даёт непредсказуемый результат (возможны тахикардия, резкое снижение или повышение давления, нарушение сердечного ритма).
Обновлено в 06:14
Общество

Жители Улан-Удэ вышли на митинг в защиту Байкала

Обновлено в 11:31
Происшествия

КАД заволокло чёрным дымом от пожара на Волхонском шоссе

Клубы густого чёрного дыма распространились на большой площади и, по словам очевидцев, долетели до КАД.
Обновлено в 11:50
Наука

Ученые объяснили причину ощущения быстротечности жизни

Ученые из Университета Дьюка в США объяснили причину ощущения быстротечности жизни.
Обновлено вчера в 02:37
Общество

Новосельцева пожаловалась болельщикам на мужа

Обновлено в 11:55
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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