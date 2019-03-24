Футбол
Назван состав сборной России на матч с КазахстаномРоссийская газета 09:08
Тренерский штаб сборной России обнародовал стартовый состав команды на отборочный матч против Казахстана. Игра начнется на "Астана-Арене" в 17:00 по московскому времени. В составе, как и предполагалось, есть изменения.
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Общество
Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве
Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Происшествия
В летевший в Сочи самолёт ударила молния
«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Общество
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Общество
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»
Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева предложила водить детей в интернаты для инвалидов.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
«Звезда растет»: трехлетняя дочь Екатерины Климовой очаровала Сеть
Актриса поделилась забавными видео с младшей дочкой. Трехлетняя дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи Белла — настоящий талант.
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию
Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Мали неизвестные убили более ста человек
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в Киеве
Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
Обновлено в 09:01
Футбол
Казахстан — Россия 0:4
Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 11:53
Единоборства
Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе
Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Родная мать спасла Баскова от нелепейшей смерти
Басков вспомнил в эфире программы "Привет, Андрей", как примерно десять лет назад один известный российский врач посоветовал музыканту начать принимать гормональные препараты.
Обновлено в 08:54
Политика
Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ заявила в воскресенье, что посольство страны в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер доставили в порт
Круизный лайнер потерял ход из-за отказа двигателей 22 марта. Экипажу удалось встать в нескольких километрах от побережья Норвегии.
Обновлено в 11:57
Культура
Бэнкси назвал выставку своих работ в Афинах фальшивой
Знаменитый английский андеграундный художник Бэнкси заявил, что выставка его работ в Афинах является фальшивой.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала НТВ о лишившем ее $3 млн экс-муже
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что подала иск на бывшего гражданского мужа Игоря Вдовина, вернувшего ей 25 квартир в Астрахани вместо $3 млн.
Обновлено в 07:54
Футбол
Уэльс обыграл Словакию в отборе Евро-2020
В матче 2-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Уэльса обыграла команду Словакии со счётом 1:0. Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити».
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме
Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы было решено, что Вера будет жить с отцом.
Обновлено в 09:16
Спорт
Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг
Норвежская спортсменка неудачно перестроилась на другую лыжню, из-за чего следовавшая за ней россиянка упала в гонке масс-старта на этапе Кубка мира в Канаде.
Обновлено в 06:20
Технологии
В Петербурге стартовали испытания атомного ледокола «Лидер»
Петербургское бюро «Айсберг» начало проводить тестирование нового атомного ледокола «Лидер». Данное судно в два раза больше «Арктики».
Обновлено в 05:05
Политика
Помпео объяснил разницу между признанием Крыма и Голан
Ситуация с признанием Крыма российским отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 10:46
Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Здоровье
Можно ли употреблять алкоголь и препараты от повышенного давления?
Взаимодействие алкоголя и лекарств, снижающих давление, часто даёт непредсказуемый результат (возможны тахикардия, резкое снижение или повышение давления, нарушение сердечного ритма).
Обновлено в 06:14
Общество
Жители Улан-Удэ вышли на митинг в защиту Байкала
Обновлено в 11:31
Происшествия
КАД заволокло чёрным дымом от пожара на Волхонском шоссе
Клубы густого чёрного дыма распространились на большой площади и, по словам очевидцев, долетели до КАД.
Обновлено в 11:50
Наука
Ученые объяснили причину ощущения быстротечности жизни
Ученые из Университета Дьюка в США объяснили причину ощущения быстротечности жизни.
Обновлено вчера в 02:37
Общество
Новосельцева пожаловалась болельщикам на мужа
Обновлено в 11:55