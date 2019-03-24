Футбол

Назван состав сборной России на матч с КазахстаномРоссийская газета 09:08

Тренерский штаб сборной России обнародовал стартовый состав команды на отборочный матч против Казахстана. Игра начнется на "Астана-Арене" в 17:00 по московскому времени. В составе, как и предполагалось, есть изменения.
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Семенов и Ахметов в основе: названы составы на матч Казахстан - Россия

РИА Новости08:52

Казахстан — Россия: Гилерме, Дзюба и Ионов — в старте гостей

Чемпионат08:41

Четыре защитника, Ионов, Оздоев и Дзюба впереди. Новые фамилии в составе сборной России на матч с Казахстаном

Спорт день за днем08:53

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Казахстаном

Sport24.ru08:35

Меркель выйдет в стартовом составе Казахстана на матч с Россией

Спорт-Экспресс08:45

Казахстан – Россия – 0:1. Черышев забил. Прямой эфир и текстовая трансляция матча

Sports.ru08:45

Россия — Казахстан: Черышев забил слета! Болеем в прямом эфире

Матч ТВ09:39
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Музыка

Сергей Лазарев рассказал о выводах из прошлого Евровидения

Обновлено в 05:17
Общество

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Экономика

Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

В Волгограде прощаются с актером Петром Зайченко

Сегодня в Волгограде прощаются с заслуженным артистом РФ Петром Зайченко.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Боевые самолеты сразятся с ледовыми заторами на реках

Заторы, как отметили в пресс-службе ЗВО, опасны для гидротехнических сооружений и несут угрозу разлива рек.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В летевший в Сочи самолёт ударила молния

«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой винит первого мужа артистки

Из-за Дмитрия Ланского Юля подорвала здоровье Друзья и близкие стали героями программы "Привет, Андрей !", посвященной Юлии Началовой.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Панин объяснил свои слова о ненависти к России

Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у российских границ

Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полетной информации Калининградской области, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 10:07
Политика

Ровно 20 лет назад Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой

Ровно 20 лет назад Е. Примаков развернул самолет над Атлантикой в знак протеста позиции НАТО по бомбардировке Сербии Хроника событий от ТГ-канала "20 лет назад": 10.45.
Обновлено в 08:50
Политика

Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставке

Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев за несколько часов до официального объявления об отставке позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Гражданин России погиб при взрыве бомбы в Киеве

«Полицейские установили личность погибшего — это 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки», — рассказал Волошин.
Обновлено в 09:04
Политика

В Петербурге прошел митинг «За честные выборы»

Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Обновлено в 03:46
Политика

В ФРГ заявили о решающей роли РФ в урегулировании кризиса в Сирии

Кризис в Сирии может быть решен политическим путем только при участии России, считает министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 04:51
Спорт

Биатлонистка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира

Победу же в масс-старте на дистанции 12,5 километра одержала шведская биатлонистка Ханна Эберг. Второй стала норвежка Тириль Экхофф.
Обновлено в 09:44
Авто

В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9

Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера Mazda CX-9.
Обновлено вчера в 10:32
Спорт

Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью

Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.
Обновлено в 08:13
Политика

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.
Обновлено в 07:57
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

В Мали неизвестные убили более ста человек

Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.
Обновлено вчера в 14:20
Футбол

Ротор — Сибирь 2:0

Как сообщает корреспондент «Городских вестей», «Ротор» обыграл «Сибирь» на своем поле со счетом 2:0. По голу наши спортсмены забили и в первой, и во второй половине матча.
Обновлено в 07:51
Политика

Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй

Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
Обновлено вчера в 19:01
Общество

Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в Бахчисарае

Археологи обнаружили при раскопках на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 03:58
Политика

В Таиланде началось голосование на парламентских выборах

Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.
Обновлено вчера в 21:04
Кино

Старейшему актеру исполнилось 97 лет

После окончания ГИТИСа в 1952 году стал актером Театра Советской Армии, где трудится по сей день.
Обновлено в 08:10
Общество

Митинг в защиту Байкала проходит в Иркутске

Обновлено в 02:18
Спорт

Загитова впервые упала на чемпионате мира в Сайтаме

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой мира на соревнованиях в Сайтаме (Япония), допустила первое падение во время исполнения показательного номера.
Обновлено в 09:08
Политика

В Израиле умер разведчик Рафаэль Эйтан, захвативший нациста Эйхмана

В Израиле в возрасте 92 лет скончался Рафаэль Эйтан - один из создателей израильской разведки, принимавший активное участие в операции по захвату нацистского преступника Адольфа Эйхмана.
Обновлено в 05:50
Культура

Барбра Стрейзанд извинилась за слова об обвинителях Майкла Джексона

Обновлено в 08:42
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Российский футболист бразильского происхождения, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
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