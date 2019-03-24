Назван состав сборной России на матч с КазахстаномРоссийская газета 09:08

Тренерский штаб сборной России обнародовал стартовый состав команды на отборочный матч против Казахстана. Игра начнется на "Астана-Арене" в 17:00 по московскому времени. В составе, как и предполагалось, есть изменения.

Назван состав сборной России на матч с Казахстаном

Спорт день за днем

Экономика Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.

Шоу-бизнес В Волгограде прощаются с актером Петром Зайченко Сегодня в Волгограде прощаются с заслуженным артистом РФ Петром Зайченко.

Армия и оружие Боевые самолеты сразятся с ледовыми заторами на реках Заторы, как отметили в пресс-службе ЗВО, опасны для гидротехнических сооружений и несут угрозу разлива рек.

Происшествия В летевший в Сочи самолёт ударила молния «При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.

Шоу-бизнес Отец Юлии Началовой винит первого мужа артистки Из-за Дмитрия Ланского Юля подорвала здоровье Друзья и близкие стали героями программы "Привет, Андрей !", посвященной Юлии Началовой.

Армия и оружие Американский самолет провел разведку у российских границ Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полетной информации Калининградской области, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.

Политика Ровно 20 лет назад Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой Ровно 20 лет назад Е. Примаков развернул самолет над Атлантикой в знак протеста позиции НАТО по бомбардировке Сербии Хроника событий от ТГ-канала "20 лет назад": 10.45.

Политика Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставке Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев за несколько часов до официального объявления об отставке позвонил президенту России Владимиру Путину.

Происшествия Гражданин России погиб при взрыве бомбы в Киеве «Полицейские установили личность погибшего — это 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки», — рассказал Волошин.

Политика В ФРГ заявили о решающей роли РФ в урегулировании кризиса в Сирии Кризис в Сирии может быть решен политическим путем только при участии России, считает министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Спорт Биатлонистка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира Победу же в масс-старте на дистанции 12,5 километра одержала шведская биатлонистка Ханна Эберг. Второй стала норвежка Тириль Экхофф.

Авто В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9 Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера Mazda CX-9.

Спорт Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.

Политика Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.

Политика Россию признали энергетической сверхдержавой Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.

Происшествия В Мали неизвестные убили более ста человек Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.

Футбол Ротор — Сибирь 2:0 Как сообщает корреспондент «Городских вестей», «Ротор» обыграл «Сибирь» на своем поле со счетом 2:0. По голу наши спортсмены забили и в первой, и во второй половине матча.

Политика Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.

Общество Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в Бахчисарае Археологи обнаружили при раскопках на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов.

Политика В Таиланде началось голосование на парламентских выборах Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.

Кино Старейшему актеру исполнилось 97 лет После окончания ГИТИСа в 1952 году стал актером Театра Советской Армии, где трудится по сей день.

Спорт Загитова впервые упала на чемпионате мира в Сайтаме Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой мира на соревнованиях в Сайтаме (Япония), допустила первое падение во время исполнения показательного номера.