Футбол
Назван состав сборной России на матч с КазахстаномРоссийская газета 09:08
Тренерский штаб сборной России обнародовал стартовый состав команды на отборочный матч против Казахстана. Игра начнется на "Астана-Арене" в 17:00 по московскому времени. В составе, как и предполагалось, есть изменения.
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Музыка
Сергей Лазарев рассказал о выводах из прошлого Евровидения
Обновлено в 05:17
Общество
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
В Волгограде прощаются с актером Петром Зайченко
Сегодня в Волгограде прощаются с заслуженным артистом РФ Петром Зайченко.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Боевые самолеты сразятся с ледовыми заторами на реках
Заторы, как отметили в пресс-службе ЗВО, опасны для гидротехнических сооружений и несут угрозу разлива рек.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В летевший в Сочи самолёт ударила молния
«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой винит первого мужа артистки
Из-за Дмитрия Ланского Юля подорвала здоровье Друзья и близкие стали героями программы "Привет, Андрей !", посвященной Юлии Началовой.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Панин объяснил свои слова о ненависти к России
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у российских границ
Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полетной информации Калининградской области, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 10:07
Политика
Ровно 20 лет назад Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой
Ровно 20 лет назад Е. Примаков развернул самолет над Атлантикой в знак протеста позиции НАТО по бомбардировке Сербии Хроника событий от ТГ-канала "20 лет назад": 10.45.
Обновлено в 08:50
Политика
Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставке
Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев за несколько часов до официального объявления об отставке позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Гражданин России погиб при взрыве бомбы в Киеве
«Полицейские установили личность погибшего — это 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки», — рассказал Волошин.
Обновлено в 09:04
Политика
В Петербурге прошел митинг «За честные выборы»
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Обновлено в 03:46
Политика
В ФРГ заявили о решающей роли РФ в урегулировании кризиса в Сирии
Кризис в Сирии может быть решен политическим путем только при участии России, считает министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 04:51
Спорт
Биатлонистка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира
Победу же в масс-старте на дистанции 12,5 километра одержала шведская биатлонистка Ханна Эберг. Второй стала норвежка Тириль Экхофф.
Обновлено в 09:44
Авто
В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9
Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера Mazda CX-9.
Обновлено вчера в 10:32
Спорт
Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью
Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.
Обновлено в 08:13
Политика
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.
Обновлено в 07:57
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
В Мали неизвестные убили более ста человек
Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.
Обновлено вчера в 14:20
Футбол
Ротор — Сибирь 2:0
Как сообщает корреспондент «Городских вестей», «Ротор» обыграл «Сибирь» на своем поле со счетом 2:0. По голу наши спортсмены забили и в первой, и во второй половине матча.
Обновлено в 07:51
Политика
Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй
Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в Бахчисарае
Археологи обнаружили при раскопках на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 03:58
Политика
В Таиланде началось голосование на парламентских выборах
Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.
Обновлено вчера в 21:04
Кино
Старейшему актеру исполнилось 97 лет
После окончания ГИТИСа в 1952 году стал актером Театра Советской Армии, где трудится по сей день.
Обновлено в 08:10
Общество
Митинг в защиту Байкала проходит в Иркутске
Обновлено в 02:18
Спорт
Загитова впервые упала на чемпионате мира в Сайтаме
Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой мира на соревнованиях в Сайтаме (Япония), допустила первое падение во время исполнения показательного номера.
Обновлено в 09:08
Политика
В Израиле умер разведчик Рафаэль Эйтан, захвативший нациста Эйхмана
В Израиле в возрасте 92 лет скончался Рафаэль Эйтан - один из создателей израильской разведки, принимавший активное участие в операции по захвату нацистского преступника Адольфа Эйхмана.
Обновлено в 05:50