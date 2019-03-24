Назван состав сборной России на матч с КазахстаномРоссийская газета 09:08

Тренерский штаб сборной России обнародовал стартовый состав команды на отборочный матч против Казахстана. Игра начнется на "Астана-Арене" в 17:00 по московскому времени. В составе, как и предполагалось, есть изменения.

Спорт день за днем

Назван состав сборной России на матч с Казахстаном

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