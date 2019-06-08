Назван состав сборной России на матч против Сан-МариноNews.ru 11:33

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино. Полностью состав российской сборной выглядит следующим образом: Матч состоится 8 июня, начало — в 19:00 по московскому времени.

Назван состав сборной России на матч против Сан-Марино

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