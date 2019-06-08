Футбол

Назван состав сборной России на матч против Сан-МариноNews.ru 11:33

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино. Полностью состав российской сборной выглядит следующим образом: Матч состоится 8 июня, начало — в 19:00 по московскому времени.
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Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
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