Футбол
REGNUMЧерчесов определился с составом на матчи с Шотландией и Казахстаном
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 против Шотландии и Казахстана. Об этом сообщается на странице национальной команды в Twitter. Всего в команду вызваны 26 футболистов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Использование ракеты "Союз-ФГ" планируется прекратить в 2020 году, а выводить в космос российские пилотируемые корабли будет, соответственно, "Союз-2.1а".
Интерфакс 09:38
Армия и оружие
Кремль анонсировал ответ на ракетные испытания США
Россия не оставит без асимметричного ответа испытания США ракеты, не соответствующей Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:47
Финансы
Власти Петербурга примут решение о выпуске облигаций до конца года
Власти Петербурга примут решение о выпуске облигаций в конце ноября - начале декабря этого года.
ТАСС 09:38
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги
Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал своего коллегу из Бразилии Жаира Болсонару за нелестный отзыв в социальной сети Facebook о его супруге Брижит.
Российская газета 10:40
Происшествия
Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц
Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.
Газета.Ru 09:34
Музыка
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Политика
Умер британский политтехнолог Тим Белл
Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, скончался 25 августа в возрасте 77 лет.
REGNUM 08:22
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Политика
Телеведущий оскорбил всех проголосовавших за Зеленского украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский обещал и в итоге упростил процедуру получения гражданства для жителей России, которые, по мнению Киева, подвергаются политическим преследованиям.
ФАН 05:50
Культура
Петру Мамонову сделали операцию
Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.
ТАСС 07:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачева благословила Светлану Лободу петь для страны
Многие украинские фолловеры осудили Лободу за то, что она спокойно приняла слова Пугачевой о "стране", тем самым дав понять, что останется в России надолго.
Газета.Ru 03:55
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Политика
Премьер Ингушетии написал заявление об отставке
Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке.
Российская газета 09:21
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru 08:40
Кино
У «Симпсонов» появится спин-офф
Культовый мультсериал "Симпсоны" может обзавестись не только второй полнометражкой, которую создатели обещают фанатам уже несколько лет, но и спин-оффом.
Российская газета 09:17
Политика
Трамп хочет, чтобы Россия присутствовала на следующем саммите G7
Присутствие России на саммите G7 будет полезным, заявил президент США Дональд Трамп 26 августа перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Красная весна 07:17
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на вулкан Фудзи
Российская газета 08:49
Политика
Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Ведомости 08:38
Футбол
ЦСКА приобретёт двух футболистов до закрытия трансферного окна
Московский футбольный клуб ЦСКА рассчитывает на этой неделе пополнить свои ряды сразу двумя игроками.
News.ru 01:53
Политика
Путин объяснил врио главы Башкирии суть продэмбарго
Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.
Газета.Ru 10:17
Политика
Выдача российских паспортов обвалила рынок жилья в Донбассе
По информации издания, работающие на рынке недвижимости ЛНР риелторы рассчитывали на приток спроса после начала выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, но эти надежды не оправдались.
Lenta.ru 10:41
Кино
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel
Актёр Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", сыграет в новом фильме студии Marvel.
Life.ru 24 августа в 05:48
Экономика
Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу
Принято решение о подготовке законопроекта, который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического.
РИА Новости 08:59
Политика
Трамп опроверг данные о его идее сбрасывать ядерные бомбы на ураганы
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы предлагал использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами, назвав их фейковыми новостями.
RT на русском 06:21
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11