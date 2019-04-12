Экономика

Назван сенатор с самым большим доходом в 2018 годуLife.ru вчера в 12:33

Самый высокий доход в 2018 году среди членов Совета Федерации был зафиксирован у сенатора от Камчатки Валерия Пономарёва, который заработал более 2,3 миллиарда рублей. Такие данные приводятся в декларациях, опубликованных на сайте верхней палаты парламента.
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Депутаты и сенаторы отчитались о заработанном в 2018 году

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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:37, Ашберн
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Важно рассказать о планируемом маршруте людям, которым турист доверяет: оставить карты местности, план поездки, время пребывания в разных местах.
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Япония выразила протест США из-за убийства морпехом женщины на Окинаве

Япония выразила протест США из-за информации об убийстве японки на острове Окинава американским военнослужащим, который впоследствии покончил с собой.
Обновлено в 07:30
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Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Футбол

Хавбек «Оренбурга» назвал удаление Фернандеса заслуженным

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин высказался об эпизоде, в котором вторую желтую карточку в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА получил защитник армейцев Марио Фернандес, передает Sport24.
Обновлено в 10:14
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Режим контртеррористической операции в Тюмени снят

В Тюмени утром в субботу отменен режим контртеррористической операции(КТО), введенный накануне вечером, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Обновлено в 00:49
Общество

Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»

Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР

По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
Обновлено в 06:08
Общество

Минпросвещения представило новые правила экспертизы учебников

Министерство просвещения РФ представило для общественного обсуждения новые правила по формированию федерального перечня учебников.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Происшествия

В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба

Британская полиция получила сообщения о стрельбе недалеко от посольства Украины в Лондоне, об этом сообщает Express.
Обновлено в 09:54
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Взрыв прогремел у посольства России в Киеве

Обновлено в 05:59
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Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии

Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено 11 апреля в 05:26
Авто

УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»

Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
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Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий катался на машине и стрелял из пистолета на Цветном бульваре в столице.
Обновлено в 07:11
Общество

Мировой столицей «Тотального диктанта 2019» стал Таллин

Таллин завоевал статус мировой столицы "Тотального диктанта" в 2019 году благодаря тому, что уже три года подряд (2016, 2017, 2018) становится не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собирая в 2018 - 2300 человек, в 2017 году - 3000 человек, а в 2016 году - 2300, рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.
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Кетамин культивирует новые соединения нервных клеток

Ученые подозревали, что кетамин может быстро реконструировать мозг, стимулируя новые соединения нервных клеток, называемые синапсами.
Обновлено вчера в 03:19
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга машин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил документ, который устанавливает правила внесения изменений в конструкцию автомобилей (тюнинга).
Обновлено вчера в 02:13
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Занятия йогой противопоказаны для православных, заявили в РПЦ

Любая йога является практикой, связанной с индуизмом, и православным христианам заниматься ей противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
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Названа оптимальная скорость движения для максимальной экономии топлива

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Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
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Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

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