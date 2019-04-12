Экономика
Назван сенатор с самым большим доходом в 2018 годуLife.ru вчера в 12:33
Самый высокий доход в 2018 году среди членов Совета Федерации был зафиксирован у сенатора от Камчатки Валерия Пономарёва, который заработал более 2,3 миллиарда рублей. Такие данные приводятся в декларациях, опубликованных на сайте верхней палаты парламента.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:37, Ашберн
Наука
Корейские палеонтологи нашли отпечатки лап самого мелкого динозавра
Обновлено 11 апреля в 07:16
Единоборства
Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой
Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Политика
Лавров заявил, что США не смогут втянуть Россию в гонку вооружений
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета по внешней оборонной политике заявил, что у США не получится втянуть Россию в гонку вооружений.
Обновлено в 08:52
Политика
Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме
Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Путешествия
Названы главные ошибки потерявшихся во время похода туристов
Важно рассказать о планируемом маршруте людям, которым турист доверяет: оставить карты местности, план поездки, время пребывания в разных местах.
Обновлено в 08:52
Спорт
Гимнастка Ильянкова победила в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 10:32
Гаджеты
4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше
Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства морпехом женщины на Окинаве
Япония выразила протест США из-за информации об убийстве японки на острове Окинава американским военнослужащим, который впоследствии покончил с собой.
Обновлено в 07:30
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Футбол
Хавбек «Оренбурга» назвал удаление Фернандеса заслуженным
Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин высказался об эпизоде, в котором вторую желтую карточку в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА получил защитник армейцев Марио Фернандес, передает Sport24.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Режим контртеррористической операции в Тюмени снят
В Тюмени утром в субботу отменен режим контртеррористической операции(КТО), введенный накануне вечером, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Обновлено в 00:49
Общество
Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»
Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР
По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
Обновлено в 06:08
Общество
Минпросвещения представило новые правила экспертизы учебников
Министерство просвещения РФ представило для общественного обсуждения новые правила по формированию федерального перечня учебников.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба
Британская полиция получила сообщения о стрельбе недалеко от посольства Украины в Лондоне, об этом сообщает Express.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Взрыв прогремел у посольства России в Киеве
Обновлено в 05:59
Политика
Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии
Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено 11 апреля в 05:26
Авто
УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»
Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий катался на машине и стрелял из пистолета на Цветном бульваре в столице.
Обновлено в 07:11
Общество
Мировой столицей «Тотального диктанта 2019» стал Таллин
Таллин завоевал статус мировой столицы "Тотального диктанта" в 2019 году благодаря тому, что уже три года подряд (2016, 2017, 2018) становится не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собирая в 2018 - 2300 человек, в 2017 году - 3000 человек, а в 2016 году - 2300, рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.
Обновлено вчера в 21:07
Наука
Кетамин культивирует новые соединения нервных клеток
Ученые подозревали, что кетамин может быстро реконструировать мозг, стимулируя новые соединения нервных клеток, называемые синапсами.
Обновлено вчера в 03:19
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга машин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил документ, который устанавливает правила внесения изменений в конструкцию автомобилей (тюнинга).
Обновлено вчера в 02:13
Общество
Занятия йогой противопоказаны для православных, заявили в РПЦ
Любая йога является практикой, связанной с индуизмом, и православным христианам заниматься ей противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено в 08:43
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Космос
В NASA раскрыли секрет установленных на Луне флагов США
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Котенок выжил после получасовой стирки в машинке
Шестимесячный котенок Поппи выжил после получасового цикла стирки в стиральной машине.
Обновлено в 00:46
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено вчера в 14:59