Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в РоссииРИА Новости вчера в 23:34
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год. Отмечается, что коэффициент летальности этого вида рака составил 39,9 процента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минздраве в Башкирии рассказали, какие вида рака чаще поражают мужчин, а какие – женщин
UfaTime.ruвчера в 22:02
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 00:07, Вашингтон
Происшествия
Митингующие в Тбилиси устроили погром в офисе правящей партии
Обновлено вчера в 20:44
Экономика
Генпрокуратура арестовала счета предприятий Игоря Пушкарёва
Генпрокуратура получила решение Басманного районного суда Москвы для ареста счётов компаний, входящих в группу «Востокцемент» и являющихся ответчиками по гражданскому делу о взыскании 3,2 млрд рублей: АО «Спасскцемент», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «ДВ-Цемент».
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли три человека
Три человека погибли в пятницу в ДТП в Рыбинском районе Красноярского края, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Обновлено вчера в 23:14
Финансы
Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года
Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Путин похвалил блогера Сардарова за рекламу шаурмы
Президент России Владимир Путин похвалил блогера Амирана Сардарова за рекламу шаурмы, которую тот успел озвучить во время своего вопроса в эфире прямой линии.
Обновлено вчера в 08:32
Авто
Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей
Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
Обновлено вчера в 17:28
Авто
Завод Ford во Всеволожске работает последний день
Со слов председателя, основная часть работников пройдет процедуру увольнения 24-26 июня.
Обновлено вчера в 00:50
Происшествия
У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено вчера в 11:55
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено вчера в 03:00
Общество
Эксперты рассказали, о чем супруги спорят в отпуске чаще всего
Крупная консалтинговая компания опросила 1070 человек и выяснила, что чаще всего конфликты между супругами в отпуске происходят из-за работы.
Обновлено вчера в 23:02
Кино
К акции «Великое кино великой страны» присоединились 1 000 кинотеатров
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Почти тысяча кинотеатров по всей России примут участие в уникальной акции «Великое кино великой страны», организованной в рамках фестиваля телевизионных художественных фильмов «Утро Родины», сообщает пресс-служба кинофорума.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
Медиамагната, владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии.
Обновлено вчера в 19:36
Транспорт
«Ростелеком» счел неудачной идею единого оператора камер видеофиксации
«Ростелеком» выступил против идеи назначить одного исполнителя работ по установке и эксплуатации камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол
Сборная Уругвая не смогла обыграть Японию на Кубке Америки
В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Уругваем и Японией, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
15 летательных аппаратов за неделю разведали обстановку у границ РФ
За семь дней у российских границ были замечены 15 летательных аппаратов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:27
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов
Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
Прокуратура Киева назвала причину смерти депутата Тымчука
Пресс-секретарь киевской городской прокуратуры Надежда Максимец заявила в эфире телеканала «Громадьске», что следствие рассматривает самоубийство в качестве основной версии по делу о смерти депутата Верховной Рады Украины Дмитрия Тымчука.
Обновлено вчера в 19:59
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Интернет
Huawei развивает собственный магазин приложений Huawei AppGallery
Компания Huawei продолжает развивать собственный магазин приложений Huawei AppGallery, ставший доступным российским пользователям в конце 2018 г. Как часть экосистемы мобильных сервисов компании, магазин приложений Huawei AppGallery стал доступен за пределами Китая в 2018 г. На сегодняшний день мобильными сервисами Huawei пользуются более 500 млн человек в 170 странах мира.
Обновлено вчера в 05:56
Политика
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:22
Здоровье
Мать «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь
Подросток «в шутку» попросил свою мать, которая работала врачом, послушать его стетоскопом.
Обновлено в 00:01
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 03:20
Политика
Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено вчера в 21:54
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено 19 июня в 04:56
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Во Владивостоке открыли мемориальную доску в честь визита Ким Чен Ына
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Суд принял решение о заключении под арест до 19 августа 2019 г. бизнесмена Василия Бойко-Великого по делу о растрате средств из банка «Кредит-экспресс», передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии
Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено вчера в 22:20
Авто
Недорогой Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4
Напомним, недорогая комплектация Volkswagen Tharu поставляется с 1,4-литровым мотором на 150 л.с. Также в Китае доступна улучшенная модель с 2-литровым двигателем и мощностью 186 л.с. Позже разработчики предложат еще более доступную модификацию кроссовера Volkswagen Tharu.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено вчера в 15:42