Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в РоссииРИА Новости вчера в 23:34

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год. Отмечается, что коэффициент летальности этого вида рака составил 39,9 процента.
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Назван самый смертоносный для россиян вид рака

VSE42 Новости00:01

Минздрав Башкирии назвал самый опасный вид рака в республике

Стерлеград18 июня в 00:30

Минздрав назвал виды рака с самым высоким показателем смертности в России

iReactorвчера в 23:43

Назван самый смертельный вид рака в России

РИА Новостивчера в 23:34

Назван вид рака, от которого чаще всего умирают в России

RT на русскомвчера в 23:11

В Минздраве в Башкирии рассказали, какие вида рака чаще поражают мужчин, а какие – женщин

UfaTime.ruвчера в 22:02

Стал известен вид рака, который убивает больше всего россиян

UssurMedia.ruвчера в 23:45
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Происшествия

Митингующие в Тбилиси устроили погром в офисе правящей партии

Обновлено вчера в 20:44
Экономика

Генпрокуратура арестовала счета предприятий Игоря Пушкарёва

Генпрокуратура получила решение Басманного районного суда Москвы для ареста счётов компаний, входящих в группу «Востокцемент» и являющихся ответчиками по гражданскому делу о взыскании 3,2 млрд рублей: АО «Спасскцемент», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «ДВ-Цемент».
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли три человека

Три человека погибли в пятницу в ДТП в Рыбинском районе Красноярского края, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Обновлено вчера в 23:14
Финансы

Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года

Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.
Обновлено вчера в 11:03
Политика

Путин похвалил блогера Сардарова за рекламу шаурмы

Президент России Владимир Путин похвалил блогера Амирана Сардарова за рекламу шаурмы, которую тот успел озвучить во время своего вопроса в эфире прямой линии.
Обновлено вчера в 08:32
Авто

Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей

Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
Обновлено вчера в 17:28
Авто

Завод Ford во Всеволожске работает последний день

Со слов председателя, основная часть работников пройдет процедуру увольнения 24-26 июня.
Обновлено вчера в 00:50
Происшествия

У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено вчера в 11:55
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено вчера в 03:00
Общество

Эксперты рассказали, о чем супруги спорят в отпуске чаще всего

Крупная консалтинговая компания опросила 1070 человек и выяснила, что чаще всего конфликты между супругами в отпуске происходят из-за работы.
Обновлено вчера в 23:02
Кино

К акции «Великое кино великой страны» присоединились 1 000 кинотеатров

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Почти тысяча кинотеатров по всей России примут участие в уникальной акции «Великое кино великой страны», организованной в рамках фестиваля телевизионных художественных фильмов «Утро Родины», сообщает пресс-служба кинофорума.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока

Медиамагната, владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии.
Обновлено вчера в 19:36
Транспорт

«Ростелеком» счел неудачной идею единого оператора камер видеофиксации

«Ростелеком» выступил против идеи назначить одного исполнителя работ по установке и эксплуатации камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол

Сборная Уругвая не смогла обыграть Японию на Кубке Америки

В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Уругваем и Японией, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

15 летательных аппаратов за неделю разведали обстановку у границ РФ

За семь дней у российских границ были замечены 15 летательных аппаратов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:27
Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов

Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

Прокуратура Киева назвала причину смерти депутата Тымчука

Пресс-секретарь киевской городской прокуратуры Надежда Максимец заявила в эфире телеканала «Громадьске», что следствие рассматривает самоубийство в качестве основной версии по делу о смерти депутата Верховной Рады Украины Дмитрия Тымчука.
Обновлено вчера в 19:59
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено вчера в 13:42
Интернет

Huawei развивает собственный магазин приложений Huawei AppGallery

Компания Huawei продолжает развивать собственный магазин приложений Huawei AppGallery, ставший доступным российским пользователям в конце 2018 г. Как часть экосистемы мобильных сервисов компании, магазин приложений Huawei AppGallery стал доступен за пределами Китая в 2018 г. На сегодняшний день мобильными сервисами Huawei пользуются более 500 млн человек в 170 странах мира.
Обновлено вчера в 05:56
Политика

В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:22
Здоровье

Мать «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь

Подросток «в шутку» попросил свою мать, которая работала врачом, послушать его стетоскопом.
Обновлено в 00:01
Транспорт

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 03:20
Политика

Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено вчера в 21:54
Наука

На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя

Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено 19 июня в 04:56
Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 09:37
Политика

Во Владивостоке открыли мемориальную доску в честь визита Ким Чен Ына

Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Суд принял решение о заключении под арест до 19 августа 2019 г. бизнесмена Василия Бойко-Великого по делу о растрате средств из банка «Кредит-экспресс», передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 13:26
Политика

Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии

Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено вчера в 22:20
Авто

Недорогой Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4

Напомним, недорогая комплектация Volkswagen Tharu поставляется с 1,4-литровым мотором на 150 л.с. Также в Китае доступна улучшенная модель с 2-литровым двигателем и мощностью 186 л.с. Позже разработчики предложат еще более доступную модификацию кроссовера Volkswagen Tharu.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено вчера в 15:42
Главное