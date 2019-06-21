Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в РоссииРоссийская газета 00:47
Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы. Коэффициент летальности при этом типе онкологии составил 39,9%, передает RT.
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с чего всё началось
В Минздраве России рассказали RT о статистике смертности от онкологических заболеваний в 2018 году. Самый высокий показатель летальности (частота смертей среди всех пациентов) в 2018 году зафиксирован при раке поджелудочной железы — 39,9%.RT на русскомвчера в 23:11
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