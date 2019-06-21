Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в РоссииРоссийская газета 00:47

Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы. Коэффициент летальности при этом типе онкологии составил 39,9%, передает RT.
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Назван вид рака, от которого чаще всего умирают в России

В Минздраве России рассказали RT о статистике смертности от онкологических заболеваний в 2018 году. Самый высокий показатель летальности (частота смертей среди всех пациентов) в 2018 году зафиксирован при раке поджелудочной железы — 39,9%.
RT на русскомвчера в 23:11

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Ученые нашли вид рака, от которого чаще всего умирают россияне

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Минздрав назвал самый смертоносный вид рака в России

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РИА Новостивчера в 23:34

Назван вид рака, от которого чаще всего умирают в России

RT на русскомвчера в 23:11
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Политика

Путин поручил проработать ветеранский статус ополченцев Дагестана

В ходе прямого включения ветераны, которых представил военный журналист Александр Сладков, вспомнили о визите главы государства в Дагестан в 1999 году и обратились к нему с просьбой - решить вопрос со статусом участника боевых действий.
Обновлено вчера в 08:43
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Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае

Обновлено вчера в 13:40
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в организации акций протеста

Обновлено в 01:07
Общество

Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»

Обновлено в 00:46
Политика

На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном

Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия

В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося

60-летний мужчина сбил лося на автодороге. После происшествия водитель вышел на трассу, видимо, чтобы прийти в себя.
Обновлено в 00:25
Политика

Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено вчера в 10:46
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено вчера в 05:52
Авто

Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков в РФ

Стоит отметить, что при составлении рейтинга учитывалась регулярность угонов автомобилей, то есть здесь показывается соотношение количества похищенных транспортных средств к общему объему застрахованных по КАСКО машин этого бренда.
Обновлено вчера в 12:12
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

Прокуратура Украины назвала основную версию гибели депутата Тымчука

Сотрудники прокуратуры рассматривают самоубийство в качестве основной версии гибели депутата Верховной рады Украины Дмитрия Тымчука.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие

Индия закупила у России сотни ракет

Обновлено вчера в 10:23
Шоу-бизнес

Умерла теща продюсера Бари Алибасова

Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено вчера в 14:31
Футбол

Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки

Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза

Обновлено вчера в 20:53
Политика

ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов

Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено вчера в 17:29
Авто

Toyota и Lexus позаимствуют заднеприводную платформу у Mazda

Имеются сведения, согласно которым Toyota планирует использовать заднеприводную платформу Mazda и рядную силовую установку с шестью цилиндрами в процессе создания преемника своего седана премиум-класса Mark X. Lexus намеревается внедрить эти детали в новое купе, которое в модельном ряду расположится между RC и LC.
Обновлено вчера в 08:34
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок

Петагон обвинил российскую сторону в попытке "изменить мировой порядок" после того, как Россия раскритиковала США за рост числа американских военных на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика

Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств

Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка "Кредитный экспресс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 13:43
Спорт

После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 22:36
Авто

УАЗ начнет производить семейный внедорожник

Семейный внедорожник начнет производить Ульяновский автозавод: в России появится дом на колесах.
Обновлено вчера в 13:47
Авто

Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 14:46
Космос

Запуск ракеты «Протон-М» перенесли на сутки

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с новым российским космическим телескопом Спектр-РГ с Байконура отложен на сутки из-за выявленных замечаний, сообщает Роскосмос.
Обновлено в 01:32
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

19 июня оперативника задержала Служба собственной безопасности ФСБ России при передаче 10 миллионов рублей, пишет «Фонтанка».
Обновлено вчера в 16:30
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
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