По словам заместителя заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергея Шульгина, популярный возраст при рождении ребёнка за последние годы изменился несущественно.

с чего всё началось

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