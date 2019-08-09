Общество

Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенцаLenta.ru 01:17

Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата. По информации издания, второй ребенок, как правило, появляется у женщин в 30 лет, третий — в 31 год, четвертый — в 33 года, пятый и последующие — после 34 лет.
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Назван самый популярный возраст для рождения первого ребёнка в России

По словам заместителя заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергея Шульгина, популярный возраст при рождении ребёнка за последние годы изменился несущественно.
RT на русском00:02

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Росстат рассказал, как поменялся в РФ возраст рождения первенца

РЕН ТВ05:04

Назван самый популярный возраст для рождения первого ребёнка в России

URA.Ru00:43

Назван самый популярный возраст для рождения первого ребёнка в России

RT на русском00:02

Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца

Lenta.ru01:17

Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения ребенка

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РИА Новости00:27

Росстат назвал наиболее популярный возраст для рождения детей

РБК02:37
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