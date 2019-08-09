Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенцаLenta.ru 01:17
Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата. По информации издания, второй ребенок, как правило, появляется у женщин в 30 лет, третий — в 31 год, четвертый — в 33 года, пятый и последующие — после 34 лет.
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с чего всё началось
По словам заместителя заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергея Шульгина, популярный возраст при рождении ребёнка за последние годы изменился несущественно.RT на русском00:02
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:55, Вашингтон
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