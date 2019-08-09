Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTubeКлопс 15:49
Лента "Любовь и голуби" Владимира Меньшова в интернете набрала больше 20 млн просмотров и стала самым популярным советским фильмом на YouTube.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:09, Ашберн
Политика
Южные Курилы отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020
Если открыть маршрут в Хоккайдо, который примет эстафету олимпийского огня с 14 по 15 июня 2020 года, то участок с Южными Курилами становится неактивным, при этом часть российского острова Кунашира остается видна.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Целью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы
Мужчина, убивший 22 человек в супермаркете в американском городе Эль-Пасо у границы с Мексикой, признался, что его целью были мексиканцы, сообщает в пятницу телеканал NBC.
Обновлено в 15:48
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 16:51
Общество
ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаков
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России.
Обновлено в 06:11
Общество
Из-за дождей в Новгородской области размыло 9 участков дорог
По данным регионального управления МЧС, в Демянском, Марёвском и Валдайском районах подтоплены 27 домов и 54 приусадебных участка, размыто 9 участков дорог, деревянная переправа.
Обновлено в 15:42
Общество
Минкульт предложил штрафовать за съемку в кинотеатрах
Министерство культуры РФ предложило ввести штрафы за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:43
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
Рики Мартин с мужем впервые показали рожденную в гей-браке дочь
47-летний Рики Мартин впервые показал свою дочь. Девочка была рождена в гей-браке с художником Джоэном Юзефом.
Обновлено в 07:23
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Кино
Братья Руссо анонсировали новую секретную франшизу
Энтони и Джо Руссо, авторы последних двух частей нашумевших «Мстителей», анонсировали начало работы над новой «секретной франшизой».
Обновлено вчера в 14:37
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ
Обновлено в 17:06
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
Франция не поддержала включение США в «нормандскую четверку»
6 августа, президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четверки» как можно быстрее провести переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 14:55
Политика
Верховная рада Украины определилась с датой первого заседания
Верховная рада Украины IX созыва проведет первое пленарное заседание 29 августа.
Обновлено в 09:18
Кино
«Медное солнце» с Владимиром Машковым номинировали на международную премию
Военная драма «Медное сердце» с Владимиром Машковым в главной роли выдвинута на международную премию Content Innovation Awards, которую вручают за достижения в области телевизионного искусства.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм
22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.
Обновлено в 10:45
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Происшествия
При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек
При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено в 17:15
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено в 10:13
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Футбол
Слуцкий завел страничку в Instagram
Обновлено в 14:41
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Политика
В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке
В Крыму оценивают подъем украинского флага над Судаком как провокацию и заранее запланированную акцию.
Обновлено в 13:05
Футбол
Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Аталанту»
Бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел стал футболистом итальянской «Аталанты». Об этом сообщает официальный сайт бергамского клуба.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском
По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 10:46