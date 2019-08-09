Культура

Назван самый популярный советский фильм на YouTubeКлопс 15:49

Лента "Любовь и голуби" Владимира Меньшова в интернете набрала больше 20 млн просмотров и стала самым популярным советским фильмом на YouTube.
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Назван советский фильм-рекордсмен по просмотрам на YouTube

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Назван самый популярный советский фильм на YouTube

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«Любовь и голуби» стал самым популярным советским фильмом на YouTube

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Назван самый популярный советский фильм по просмотрам в Сети

РЕН ТВ14:37

В «Мосфильме» назвали самый популярный советский фильм на YouTube

Газета.Ru14:37

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Москва 2414:32

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Lenta.ru15:32
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Владимир Меньшов
Актёр
Советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской и премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит».
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