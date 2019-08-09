Кино

Назван самый популярный советский фильм на YouTubeВзгляд.ру 14:53

Кинолента «Любовь и голуби» набрала более 20 млн просмотров на YouTube-канале «Мосфильма» и стала самым просматриваемым советским фильмом. В 2011 году «Мосфильм» создал YouTube-канал, где разместил коллекцию своих фильмов.
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Назван советский фильм-рекордсмен по просмотрам на YouTube

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Назван самый популярный советский фильм по просмотрам в Сети

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«Любовь и голуби» стал самым просматриваемым советским фильмом на YouTube

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Назван самый популярный советский фильм на YouTube

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Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Клопс15:49

В «Мосфильме» назвали самый популярный советский фильм на YouTube

Газета.Ru14:37

«Любовь и голуби» стал самым популярным советским фильмом на YouTube

РИА Новости14:15
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Владимир Меньшов
Актёр
Советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской и премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит».
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