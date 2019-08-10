Кино

Назван самый популярный советский фильм на YouTubeВзгляд.ру вчера в 14:53

Кинолента «Любовь и голуби» набрала более 20 млн просмотров на YouTube-канале «Мосфильма» и стала самым просматриваемым советским фильмом. В 2011 году «Мосфильм» создал YouTube-канал, где разместил коллекцию своих фильмов.
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Назван советский фильм-рекордсмен по просмотрам на YouTube

Известиявчера в 16:07

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Клопсвчера в 15:49

«Любовь и голуби» стал самым популярным советским фильмом на YouTube

РИА Новостивчера в 14:15

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Lenta.ruвчера в 15:32

Назван самый популярный советский фильм по просмотрам в Сети

РЕН ТВвчера в 14:37

В «Мосфильме» назвали самый популярный советский фильм на YouTube

Газета.Ruвчера в 14:37

«Любовь и голуби» стал самым просматриваемым советским фильмом на YouTube

Rambler News Serviceвчера в 15:44
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Культура

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Наши земляки примут участие в Первом всероссийском фестивале православной культуры «Свет Белогорья».
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Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
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Происшествия

Мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии в Тюмени

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.
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В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
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Общество

Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
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Транспорт

Движение в центре Москвы ограничено из-за митинга

В центре Москвы введены временные ограничения движения из-за предстоящего сегодня, 10 августа, митинга.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
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«Лион» разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции

В матче первого тура чемпионата Франции "Монако" уступил "Лиону". Встреча закончилась со счетом 0:3.
Обновлено вчера в 17:46
Общество

Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы

Представители фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер назвали официальную причину ее смерти. Заявление они опубликовали на ее странице в Инстаграме.
Обновлено в 03:57
Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
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Политика

На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель

По мнению автора материала, лидеры России, Германии и Франции преподали Зеленскому «жесткий урок».
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Общество

Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве

Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия

На МКАД столкнулись пять автомобилей

На МКАД столкнулись пять автомобилей, сообщает утром в субботу, 10 августа, Twitter-аккаунт «Московский транспорт».
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Гаджеты

Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10

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Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Тамбовской области

В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов—Воронеж погибли пять человек — водители транспортных средств и трое пассажиров.
Обновлено в 03:50
Политика

Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено 08 августа в 12:21
Футбол

Сегодня «Зенит» сыграет на выезде с «Динамо»

Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
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На дне Эгейского моря найдены остатки колоссального древнего корабля

Команда во главе с доктором Георгиосом Кутсуфлакисом обнаружила на дне Эгейского моря огромный каменный якорь, который был поднят с глубины 45 метров.
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Космос

Международный астрономический союз утвердил 14 новых названий объектов на Плутоне

В 2017 году Международный астрономический союз официально утвердил первые четырнадцать названий различных деталей на Плутоне, а в 2018 году был одобрен набор из двенадцати имен для Харона.
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Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
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Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
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На Украине снова продолжают делать громкие заявления относительно Крыма и России.
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Общество

Акции в поддержку честных выборов пройдут сегодня по всей России

Акция солидарности с московскими избирателями пройдут в крупных городах Сибири.
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Шоу-бизнес

В Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым

В Москве началась гражданская панихида по певцу Вилли Токареву, скончавшемуся 4 августа.
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На Кипре задержали бизнесмена, которого разыскивали в России

Российского бизнесмена из Приморья Игоря Польченко, которого объявили в международный розыск за махинации с кредитами, задержали 7 августа на Кипре.
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В перинатальном центре Рязани родились тройняшки

Три сестры-тройняшки появились на свет в перинатальном центре Рязани.
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Общество

Синоптики рассказали, когда в Москве прекратятся дожди

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о том, когда в столице прекратятся дожди.
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В Китае из-за тайфуна погибли 13 человек

В Китае из-за обрушившегося на восток страны тайфуна «Лекима» погибли по меньшей мере 13 человек, ещё 16 числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.
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Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Красноярского края.
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Фильм состоит из трех новелл, объединенных фигурой главного героя Шурика, попадающего в самые невероятные ситуации. В «Напарнике» Шурик сражается с хулиганом Верзилой; в «Наваждении» весьма оригинальным способом готовится к экзамену; в «Операции «Ы» предотвращает «ограбление века», на которое идет знаменитая тройка - Балбес, Трус и Бывалый.
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Владимир Меньшов
Актёр
Советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской и премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит».
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